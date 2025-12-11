台灣軍購F-16V美國延遲交付　AIT：正透過專案管理機制在協調！

▲美國在台協會處長谷立言。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算後，在野黨普遍認為，過去軍購時美方並未如期交貨，有媒體報導稱「200億美元軍售延遲交付」，尤其是交付66架F-16V（blk70）戰機延宕一事。對此，美國在台協會（AIT）處長谷立言近日接受三立網路節目「一件軍外套」專訪表示，實際數字低很多，F-16V美方正透過專案管理審查機制在協調。

在賴清德提出國防特別預算後，在朝野的議題攻防當中，在野黨多次提及，過去在軍購時，美方並未如期交貨，甚至有媒體報導稱，有多達200億美元的軍售延遲交付；而其中最常被提及的，當屬對美軍購66架F-16V（blk70）戰機，原訂民國115年全數飛返台灣，但全案時程將延後。

對此，谷立言受訪時表示，實際數字低很多，他強調，不是每項軍售交付都會有媒體報導，這不代表沒有如期交付。至於延遲交付的F-16V部分，他表示，美方正透過專案管理審查機制來進行協調與合作。

對於台灣提出國防特別預算，谷立言表示，台灣對於國防支出的決定，影響整個世界的和平與安全，對美國來說，是切身利害關係，美國反對以武力或脅迫的方式改變台灣的現狀。

谷立言表示，台灣關係法要求美方必須向台灣提供防衛性武器，並維持台灣擁有足夠的嚇阻能力，讓任何一方無法以武力或脅迫改變現狀。他直言，如果台灣自己不投資防衛能力，美國要做到這一點，就會變得非常困難。

對於台灣過去幾年在國防上的投資，谷立言說，其實已經有很大的進展，台灣必須加速取得不對稱作戰能力，好比無人機、防空飛彈、反艦飛彈及整合式防空與飛彈防禦系統等。

有關賴清德多次提及要打造「台灣之盾」（T-Dome），谷立言表示，美台對飛彈防禦、空防，以及C4ISR整合的重要性有相同的看法，他認為，這些領域的強化會讓台灣的自我防衛能力大幅提升。