生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2025台灣代表字「詐」被打趴　萬人投「罷」壓倒性奪冠

▲▼2025台灣年度代表字「罷」的示意圖。（圖／AI製圖）

▲2025台灣年度代表字，票選出「罷」。（圖／AI製圖）

記者許力方／台北報導

「台灣2025代表字大選」10日公布結果，今年由「罷」字以1萬5084票奪冠，票數幾乎是第二名「詐」字的2倍。奧運金牌女拳后林郁婷受邀出席活動，分享自己最想推薦的字是「毅」，象徵運動員追求目標的堅持，並現場揮毫寫下「罷」字。

聯合報主辦「台灣2025代表字大選」活動已經邁入第18年，今年邀請名人與專家推薦60個候選字，從11月13日至12月8日共獲得7萬8184張選票，民眾投下心目中台灣的2025代表字。前10名依序為：罷、詐、淹、挺、災、鏟、亂、裂、稅、韌。

冠軍「罷」字，由蔣萬安、張啟楷、柯志恩與教師區桂芝等4人推薦，他們多提到，今年的大規模罷免爭議讓社會撕裂。蔣萬安認為政治應為民而行，是時候讓不正當操作「作罷」。柯志恩則盼朝野記取教訓，勿讓仇恨動員再次吞噬台灣。

至於受邀到現場揭曉結果的林郁婷，受訪時提到，她心中代表字是「毅」，因為一位頂尖的運動員，如果沒有強大的意志力，沒有堅忍不拔的毅力，很難持之以恆走到最後，站上最高殿堂。活動上，林郁婷揮毫寫下「罷」字。

年度代表字活動自2008年起舉辦，從「亂」、「盼」、「疫」、「漲」到近年的「缺」「貪」，每年的代表字都記錄著台灣社會的共同記憶與時代氛圍。

▼ 蔣萬安推薦「罷」字。（資料照／記者黃克翔攝）

▲▼ 蔣萬安市政總質詢-蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

12/08 全台詐欺最新數據

525 2 3805 損失金額(元)

代表字罷免林郁婷

