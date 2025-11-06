連署造假國民黨前主委等7人獲緩刑　基檢提上訴理由曝光

▲國民黨基隆市黨部前主委吳國勝（左）、基隆市政府前民政處長張淵翔（右）違反個資法獲緩刑，檢方提出上訴。(圖／記者郭世賢翻攝)

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、基隆市前民政處長張淵翔等7人，因為罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪的「死人連署」案，被基隆地方法院依個資法，分別被處1年10月至10月不等徒刑，並宣告緩刑2年或3年。檢方認為，7人沒有第一時間坦承全案犯行，犯後態度難謂良好，提出上訴。

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪「死人連署」案，檢方調查後，依違反個資法、偽造文書等罪，起訴國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、基隆市前民政處長張淵翔等7人。基隆地院於9月30日依個資法判吳國勝有期徒刑1年10月，緩刑3年；張淵翔1年10月，緩刑3年，其他5人10月到1年8月不等，但都獲宣告緩刑。

不過檢方認為，原判決認定7名被告一時失慮而觸法，事後已坦承犯行且無再犯虞，因而緩刑宣告，然而檢方認為7人面臨本案司法追訴時，並非第一時間即坦承全案犯行，難認犯後態度良好。

另一方面，檢方指出，被告7人分別具有公職、民意代表、投入民意代表選舉等參與公共事務經驗，卻仍共謀、有系統性地相互配合，大規模濫用個人資料犯案，與一般常見違反個資法的情況明顯不同，損害民眾對於參政權及公職人員公正性、廉潔性之印象甚鉅，不適當給予緩刑，因此提出上訴。