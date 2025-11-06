726罷免亮票遭起訴求重刑　趙少康錯愕：犯後態度要怎樣才是好？

▲726立委罷免投票日，趙少康投票時直接亮票。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前中廣董事長趙少康於今年7月26日罷免案投票時，展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票。台北地檢署今（6日）偵查終結，依違反選罷法起訴趙少康，並請法院從重量刑。趙少康受訪時表示，態度好不好是很主觀的認定，明明記得開庭時，檢察官的態度也很好，「詢問我時我都一五一十地回答，也有說希望可以不起訴或緩起訴，我還跟檢察官說未來會更加小心，823公投票都沒有給媒體看了，代表我真的不會再犯，犯後態度還要怎樣才是好呢？」

檢察官表示，請法院審酌趙少康身為知名公眾人物，言行動見觀瞻，更曾多次參與重要公職人員選舉活動甚或親自擔任候選人，對於不得亮票的規定，應知之甚詳，竟仍於罷免投票過程中刻意違反法律規定，出示其圈定內容，事後又飾詞推託，辯稱並非故意云云，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，請法院予以從重量刑。

趙少康受訪時強調，自己滿錯愕，被說犯後態度不好也很奇怪，當然這是主觀認定，九月開庭時檢察官態度也很好，「詢問我時我都一五一十地回應，希望可以緩起訴，我還跟檢察官說未來會更加小心，823公投票都沒有給媒體看了，代表我真的不會再犯，大安分局先傳我，我也沒有改時間，就自己去了，犯後態度好不好可以去問大安分局，員警也詢問我一個多鐘頭，我也有說希望可以轉承檢察官，不起訴最好，緩起訴我也願意繳公益金。」

趙少康解釋，雖然參選過副總統，但從沒投過罷免票，罷免的票很小張，跟一般選舉票不同，「其實記者不該去啦！那是限制記者去的，但大家都熟，去就去了。」被說是兩次故意，趙少康認為，那是檢察官個人認定問題，反正就上法院吧！自己一定也說不是故意，「我是反對罷免、本來要去看非洲動物大遷徙，根本沒有犯罪動機，不需要亮票跟大家說我是不同意罷免羅智強，我有跟檢察官說我真的是不小心，未來不會再犯，犯後態度還要怎樣才是好呢？大安分局透過議員來說我可以不去，我還去，所有員警有問有答。我不願意有什麼揣測，就依法論法吧！到了法院我也是這個說法。」

趙少強調，檢察官要怎麼說是他的職權，但自己就沒有故意的必要，去投票前羅智強就開記者會，自己的立場當然是反對罷免羅智強，到底還有什麼好故意？

