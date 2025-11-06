快訊／趙少康慘了！大罷免亮票2次　檢認「故意的」起訴求重刑

▲趙少康大罷免投票時，故意向媒體亮出選票正面，被起訴求處重刑。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

前中廣董事長趙少康在7月26日全國大罷免投票日時，在離開圈票處後，被媒體拍下2度亮出選票的畫面，雖然趙少康事後回應表示是一時失誤，還說：「誰知道你們(媒體)拿長鏡頭定格拍呢？只是表示有投票而已」，台北地檢署調查認定，趙少康故意亮票，出示自己的投票內容，事後卸詞推託，態度顯不足取，6日依違反《公職人員選罷法》起訴，並請法院從重量刑。

北檢調查，趙少康在投票日上午到台北市大安國中社會教室投票所，領取罷免票並圈選完定後，在步出圈票處朝投票匭前進之際，選務人員提醒要把選票折好，趙少康卻反而將選票平舉胸前，而且把圈選欄朝向外側，讓媒體記者拍攝後才從胸前放下，選務主任再次提醒不能亮票，這時走到票匭的趙少康再次用左手拿著選票朝向媒體。

趙少康事後在媒體群組回應解釋，不小心把選票的背面當成正面展示了，其實自己「不贊成罷免」立場外界都清楚知道，一時失誤，不小心露出正面，這是錯誤示範。檢察官9月傳喚趙少康出庭說明時，趙少康再次對媒體解釋，「那是展示，哪有亮？」、「誰知道你們(媒體)拿長鏡頭定格拍呢？只是表示有投票而已。」

檢察官認為，趙少康身為知名公眾人物，言行動見觀瞻，曾多次參與重要公職人員選舉或親自擔任候選人，對不得亮票的規定應該知之甚詳，卻刻意違反法律規定，市後又飾詞推託，辯稱並非故意，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，請求法院從重量刑。依《公職人員選罷法》規定，投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人；違反者處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。