吳怡農批綠大罷免預測脫節　詹為元：當時不跳出來說賴清德錯？

▲吳怡農表態爭取綠營台北市長提名。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

壯闊台灣創辦人吳怡農是目前民進黨唯一登記爭取參選台北市長的人，對於外界質疑他「佛系戰法」，他則提及大罷免的經驗證明，操盤者的預測往往與結果脫節。國民黨台北市議員詹為元今（25日）酸，看看吳怡農罷免王鴻薇時一樣就是跟罷團站在一起，參加活動謾罵王鴻薇，「請問你當時怎麼不跳出來說大惡罷就是不對？怎麼沒有勇氣的跳出來指著賴清德的鼻子說這些都是錯誤的？」

詹為元提到，吳怡農昨天有一段批評民進黨內關於「大罷免」的不同意意見，說訴求應該是理性的，不應該仇恨藍綠對抗。甚至砲口向內說，「如果這些黨內操盤手、名嘴真的這麼會選，大罷免也不會有這樣的結果。」看起來吳怡農好像很理性，好像反對藍綠仇恨，甚至直接打臉柯建銘與賴清德。

詹為元說，回憶起吳怡農面對罷免王鴻薇的時候做了什麼？一樣就是跟罷團站在一起，參加活動謾罵王鴻薇。請問你當時怎麼不跳出來說大惡罷就是不對？怎麼沒有勇氣的跳出來指著賴清德的鼻子說這些都是錯誤的？

詹為元諷刺，結果吳怡農現在為了選台北市長，就跳出來假理性、假中道，甚至還因此背刺自己的同黨同志，相信民進黨的朋友也會感到心寒。