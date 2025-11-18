控罷團金流亂象叢生　藍委提修《政治獻金法》讓罷免可募款

▲王鴻薇（右）、許宇甄18日開記者會宣布提案將罷免活動納入《政治獻金法》。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委王鴻薇、許宇甄今（18日）宣布針對《政治獻金法》第二條提出修正草案，將罷免活動納入可募款規範。王鴻薇說，罷團資金流向有問題，內政部今年說要修法卻無消息，而大罷免時國民黨到監察院檢舉罷團違法募款，然回覆說沒有明文規範，凸顯《政治獻金法》不足。許宇甄表示，民主制度已經亮起紅燈，有人利用罷團賺錢，但這不能歸咎個別失誤，應該是制度失能導致集體「A錢」病症。

王鴻薇、許宇甄18日在立法院舉辦「終結選罷金流斂財！修正政治獻金法罷免納入規範」記者會，提出《政治獻金法》第二條修正草案，納入罷免活動。王鴻薇指出，罷免成為《政治獻金法》的化外之民，早在去年基隆市長謝國樑罷免案中，當時因為《政治獻金法》疏漏，被罷免者不能募款，但罷團卻可以成立募資網站，總募得金額達716萬元，然連罷團內部都質疑資金流向有問題，凸顯《政治獻金法》不足，只是內政部雖因此事表示今年初要修正《政治獻金法》，讓罷免及被罷免者都可以募款，但今年大罷免時完全無消息。

王鴻薇也指出，在大罷免期間，譬如罷免藍委牛煦庭團體一度說要公布帳戶、要把帳戶信託，後來該團的會計師說違反《政治獻金法》而拒絕；另國民黨曾到監察院檢舉罷團違法募款，然監察院的回答是說沒有明文規範，這些都顯示大罷免過程，罷團募款無法可管狀況亂象叢生。

▲王鴻薇、許宇甄提的《政治獻金法》第二條修正草案。（圖／王鴻薇辦公室提供）

王鴻薇說，所以她跟許宇甄提出《政治獻金法》修法，原來只針對從事競選活動跟其他政治活動的個人、團體有政治獻金規範，讓該法更加明確，除競選外納入罷免。王也說，這次罷免門檻加嚴，但不表示未來會沒有相關罷免，所以她希望大罷免後把法令做更完備。

許宇甄表示，罷團在金流上失控，讓民主程序變成侵蝕台灣民主根基；除目前仍不知罷免謝國樑團在募資平台公開募得700多萬的金流去向外，在今年罷免藍委時更離譜，有人爆料收錢不入帳、有人私設帳戶，更有人要求民眾直接把錢交給廠商，再讓廠商以物資回流，所以可看到民主制度已經亮起紅燈，證明有人利用罷團賺錢。



許宇甄說，政治獻金專戶必須依法開立、逐筆申報、依法公開，但罷免團體卻可以披著公民團體外衣，在通訊軟體募資平台以認領、課金名義，沒有專戶、沒有申報，也沒有審計跟揭露，以共同募款之名，卻從沒看過如何分配，亂象不斷上演，但這不能歸咎個別失誤，應該是制度失能導致集體「A錢」病症。