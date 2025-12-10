　
地方 地方焦點

都達國小新校舍暨跑道整建落成 部落如辦慶典傳承賽德克文化

▲都達國小新建校舍暨跑道球場整建落成，傳承賽德克文化。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲都達國小新建校舍暨跑道球場整建落成，傳承賽德克文化。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

前身為「平靜國小」的仁愛鄉都達國小創校逾一甲子，因校舍老舊，獲教育部和運動部補助近8800萬元進行校園更新、跑道和球場整建工程，新校舍設計納入自然環境和賽德克族文化元素，展現新面貎。

都達國小「新建校舍」及「跑道球場整建」工程今日舉辦落成典禮，部落居民以辦喜事的心情，熱鬧安排學生以舞蹈及表演慶祝、祈福祭典，縣長許淑華、縣府教育處長王淑玲、縣議員林庭秝都歡喜出席參加，為都達國小祝福、祈求一切順利。

▲都達國小新建校舍暨跑道球場整建落成，傳承賽德克文化。（圖／南投縣政府提供）

▲都達國小新建校舍暨跑道球場整建落成，傳承賽德克文化。（圖／南投縣政府提供）

校長余秀英表示，在縣府團隊支持下，這次校園更新工程獲教育部國教署補助8058萬元，新校舍為三層樓建築，菱形窗口如祖靈之眼，象徵著祖靈護佑孩子，司令台採用仿樹枝輕鋼架支柱、頂棚呈現傳統藤竹編織意象，建築順應山坡地形，利用穿堂、半戶外空間與屋頂設計自然導風，兼具美感與實用，外牆龜裂、壁癌問題也得以解決；在運動設施方面則獲運動部補助690萬元，全新的PU跑道圍繞在視野開闊的草地外圍，以及一座壓克力綜合球場獨立於操場中央，為親師生與部落村民提供優質的運動場域，有助於運動風氣發展。

▲都達國小新建校舍暨跑道球場整建落成，傳承賽德克文化。（圖／南投縣政府提供）

▲都達國小新建校舍暨跑道球場整建落成，傳承賽德克文化。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，都達新校園不僅是教學空間，更是賽德克族文化傳承與部落運動發展重要基地，未來將讓文化在校園生根，也讓孩子快樂學習；除硬體升級，都達國小積極推動賽德克族母語與文化課程，在縣府協助下更讓孩子出國，拓展國際視野，近三年已與日本、越南胡志明市台灣學校、紐西蘭、泰國及台中美國學校進行文化交流，讓偏鄉孩子站上國際舞台。

仁愛鄉都達國小校舍跑道球場整建賽德克文化

