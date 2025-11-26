　
    • 　
>
地方 地方焦點

台南投入5056萬改善校舍防水隔熱　42校升級打造清涼安全學習環境

▲台南市2025年度投入5056萬元進行校舍屋頂防水隔熱改善，共42棟建物受惠。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市2025年度投入5056萬元進行校舍屋頂防水隔熱改善，共42棟建物受惠。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為全面提升校園建築品質、改善長年高溫與滲漏問題，台南市政府2025年度編列5056萬元經費，補助全市42所學校、共42棟校舍進行屋頂防水隔熱改善工程，讓師生在更安全、涼爽且節能的環境中學習。

市長黃偉哲表示，給孩子一個舒適的學習場所，是政府最基本也最重要的責任。台南校舍許多屋齡老舊，屋頂經年累月承受陽光與雨水，容易造成滲水、壁癌與夏季悶熱等問題，因此市府近年積極加速老舊校舍修繕，其中「屋頂防水隔熱」更是提升環境品質的關鍵項目。黃偉哲強調，這項工程就像替校舍撐起一把堅固的保護傘，不但延長建物壽命，也讓學生學習得更舒服、更安心。

▲台南市2025年度投入5056萬元進行校舍屋頂防水隔熱改善，共42棟建物受惠。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，目前台南市校園已有 98％ 屋頂設置太陽光電，同時具備防水、隔熱與綠能發電效果。不過部分建物因結構限制、屬古蹟或不宜加裝光電，因此透過專案補助推動防水隔熱工程。這項措施能有效阻隔熱能傳導，使教室維持乾燥涼爽，進一步提升教學品質與學生的專注度。

以海佃國小為例，其中棟校舍屋齡超過31年，原有防水層老化嚴重，造成教室滲漏與悶熱問題。此次工程包含全面拆除舊有裝修層與花台、重作防水結構及新鋪地磚，隔熱效果明顯提升，室內溫度大幅下降，不僅減少冷氣使用，更顯著改善學生健康與學習環境。

▲台南市2025年度投入5056萬元進行校舍屋頂防水隔熱改善，共42棟建物受惠。（記者林東良翻攝，下同）

教育局補充，今年也同步推動多項教學空間升級措施，包括全面汰換老舊燈具、改裝為高效節能的 LED照明，提供更明亮、穩定、低眩光的教室光線；並在班級教室裝設 觸控式智慧顯示電視，提升教學互動度與影像清晰度，讓學生能以更直覺的方式進入課程內容，使學習更有效率。

教育局表示，未來仍將依據各校實際需求，持續推動校舍與設備更新，打造更貼近現場使用、兼具安全與舒適的校園環境，讓台南孩子在最優質的場域中安心成長、專心學習。

11/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台南校舍防水隔熱

