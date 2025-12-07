　
政治

蔣萬安批禁小紅書遭嗆反對打擊犯罪　北市府：劉世芳是中宣部？

▲▼蔣萬安臺北市道路交通安全會報-蔣萬安。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院打詐中心封鎖小紅書，遭台北市長蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」，內政部長劉世芳回擊，台灣並沒有共產黨，台灣是自由民主法治社會，內政部警政署刑事局是根據《詐防條例》42條處分，裡面有人在濫用言論自由，「我倒覺得要請教一下，提出這樣論調的人，他反對警政署打擊犯罪？」台北市政府副發言人蔡畹鎣回應，什麼時候開始一個號稱要追求百分之百言論自由的政黨，竟轉頭教訓大家不要濫用言論自由？這到底是內政部，還是中宣部？

劉世芳說，內政部警政署刑事局相關處分是根據打詐條例，相關來龍去脈大家都非常清楚，因為裡面有人濫用、侵犯到或牽制言論自由，「我倒覺得要請教一下提出這樣論調的人，他是不是反對警政署打擊犯罪，尤其是打擊這個詐欺犯罪」。她說，小紅書沒有在台灣落地，並不遵守台灣的自由法治與相關規範，就好像如果有小偷到你家，你跟他講這是你的行動自由，你愛拿什麼東西就拿什麼東西，那就代表台灣是個沒有法治的社會的話。

針對內政部長劉世芳指稱臺北市長蔣萬安「反對打擊犯罪」，蔡畹鎣表示，蔣市長已多次清楚說明：「打擊詐騙一定要做，但標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的作法沒有章法、甚至別有目的。如果民進黨政府執意要這樣做，那我們就一個月後共同檢視成效。」全文哪一句、哪一字是反對打擊犯罪？相信大家也等著看小紅書遭禁後、內政部能交出如何亮眼的打詐成績。

蔡畹鎣表示，劉部長的發言就是刻意扭曲事實。數位發展部公布的詐騙來源比例中，小紅書根本不在主要媒介之列，中央這是「對症下藥」，還是藉此政治操作，大家都看得很清楚。

蔡畹鎣反問，民進黨創黨主張就是捍衛言論自由，什麼時候開始一個號稱要追求百分之百言論自由的政黨，竟轉頭教訓大家不要濫用言論自由？大家不只質疑這是民主退步，更想問：這到底是內政部，還是中宣部？

12/05 全台詐欺最新數據

472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

男斧頭砍女警遭聲押！　9年前襲警黑歷史曝
建中生藝術展用「911恐攻」當創作！　校方撤作道歉
公寓鐵門沒關　新北25歲女遭捆綁洗劫
阿公載29歲孫赴國考　竟遇死劫祖孫雙亡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中國大陸社群平台小紅書因爆出多起詐騙案件，而且在台未設置法律代理人、又未配合改善，被政府依「詐欺犯罪危害防制條例」下令封網1年，引發輿論譁然。對此，律師李毓倫表示，第一次真正感受到信仰崩塌，並以言論自由為主軸，提出對政府限制網路平台的疑慮，底下網友吵翻。

內政部劉世芳蔣萬安小紅書詐騙

