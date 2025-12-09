轟劉世芳「雙標」封小紅書　蔣萬安：臉書跟line打詐成效如何？

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院打詐中心封鎖小紅書，遭台北市長蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」，內政部長劉世芳回擊，台灣並沒有共產黨，台灣是自由民主法治社會，內政部警政署刑事局是根據《詐防條例》42條處分，裡面有人在濫用言論自由，「我倒覺得要請教一下，提出這樣論調的人，他反對警政署打擊犯罪？」蔣萬安今（9日）反擊，劉世芳硬凹說今天其他社群平台在台有據點，可追回金流，「但今天你的打詐成效如何？」

對於劉世芳說台灣沒有共產黨，指蔣萬安反對打擊詐騙？蔣萬安痛批，民進黨就是假借打詐名義，實際上操縱意識型態，沒有人會反對打詐，「打擊詐騙如果真的有決心好好做，我們都全力支持」。

蔣萬安說，內政部封小紅書，但對於其他充斥更多詐騙訊息的其他社群平台，不管臉書或Line，到底做了什麼？「你硬凹說，今天其他社群平台在台灣有據點，有設置分公司，可以要求改善追回金流，但今天你的打詐成效如何？」他怒轟民進黨不要雙重標準，行政治操作之實，有真實的目的講出來就好，不要欺騙民眾。

至於劉世芳今天要進行「小橘書」（新版台灣全民安全指引）手冊宣講，還要一次辦16場，蔣萬安則快步離去沒有回應。