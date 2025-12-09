　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰曝台灣經濟成長7.37％　再喊話立院速審總預算挺產業發展

▲▼行政院長卓榮泰、中華民國全國商業總會理事長許舒博出席「2025行政院長與商業領袖座談會」。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰出席「2025行政院長與商業領袖座談會」。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（9日）出席「2025行政院長與商業領袖座談會」時表示，過去1年多來，行政團隊「在動盪中平衡，在衝突中進步」，對外有對美關稅談判，對內有天災與行政立法衝突，但政府仍盡力在動盪中取得平衡點、尋求進步。卓指出，今年台灣預估全年經濟成長率將達7.37%，感謝全體國人及國內產業為台灣締造如此亮眼的成績，政府將與所有產業界站在一起，傾聽各位建言，共同尋求解決問題的方式。

卓榮泰表示，2024年我國服務業產值將近15兆元，就業人口達700萬人以上，占總就業人數約60%，因此政府非常重視國內中小微企業的發展。

為應後關稅時代整體國際貿易秩序重整，卓榮泰強調，惟有從安定國內產業開始，才能協助國內企業降低行政成本、促進轉型升級、開拓更多國際市場，因此政府在第一時間以最快速度提出產業支持方案，並提供更充裕、安全、可靠的金融支持。而只有國內產業穩定，高科技產業持續向國際布局及開發新市場，才能帶動台灣經濟發展，進一步提高人民生活水準。

針對《財政收支劃分法》修法，卓榮泰指出，立法院日前通過《財劃法》再修正版，2026年度中央政府總預算案將從原本舉債約3000億元，再多舉債約2600億元，舉債額度占比高達17.1%，超過《公共債務法》法定債限15%。

卓榮泰直言，行政院如據此編列預算，將成為違法編列預算的政府，同時這部預算案也是一項違法的預算，試問在場商業領袖代表，如公司董事會或股東會通過一項違反《公司法》、《證券交易法》或《商業會計法》之規定，並要求公司據以執行時，各該公司負責人該如何執行、是否會執行，抑或尋求其他救濟方式。有鑑於此，政院針對再修正版《財劃法》提出覆議案，但仍遭立院否決。

卓榮泰進一步說，去年立法院通過新版《財劃法》修正時，當時行政院在覆議理由書上即直指立院倉促修法恐衍生之問題，包括公式錯誤、事權沒有隨錢調整，以及富者越富、城鄉差距更大的不公平現象。

卓榮泰指出，2012年各地方政府財政整體短絀589億元，但到了2024年，整體賸餘已達818億元，因此地方政府並無急迫的財政缺口。同時，過去十多年來，中央對於許多地方重大公共建設、軌道建設、教育及社福支出等，都給予大力支持與補助，而若依照現行立法院通過的再修正版《財劃法》，將大幅削弱中央政府支持地方的能力。

有鑑於此，卓榮泰表示，行政院日前提出政院版《財劃法》修正草案，根據此一版本，中央不僅不會違法編列預算，一年還可多釋出1800多億元做為地方自主財源，並將部分地方自治事項回歸地方辦理；同時，中央給各地方政府的統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款3項加總金額，也會比今年多。但令人惋惜的是，立法院並未接受政院版《財劃法》。

卓榮泰強調，現在立法院最重要的是兩件事情，一是儘速審議明年度中央政府總預算案，否則明年度一開始，中央僅能依照上一年度的預算先執行，各項新興計畫將無法推展，包括預算規模109億元的「中小微企業多元振興發展計畫」及311億元的「AI新十大建設計畫」等。

另外，卓榮泰說，總統已在日前提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年投入1兆2500億元經費，一旦未獲通過，恐無法提升國家基本戰力、維護我國主權及安全。因此，懇切呼籲立法院能夠儘速審議此一特別條例。

12/07 全台詐欺最新數據

「獎項給錯人」大出包！劉詩詩白鹿粉絲氣炸　愛奇藝道歉了
幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理
快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權
獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝
李芷婷認愛新男友！　動念結婚
獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　
誠品小型店全收攤　吳旻潔說原因

朝野僵局商界也擔憂　許舒博：工商團體願當朝野溝通橋樑

近來朝野政黨因《財劃法》修法、115年度總預算案等僵持不下，全國商業總會今（9日）舉行2025行政院長與商業領袖座談會，卓榮泰率領部會代表出席，商總理事長許舒博說，最近朝野之間的關係弄得不是很好，這也不是企業界樂見，8大工商團體願意擔任中間的橋樑，只要合規合理，願意扮演一定的角色，「所有的理事長一起拜會各個黨團，要求他們做出正確的判斷，這是企業界共同的心聲」。

25年來首調升！國安基金拼擴編至1兆元　立法院書面報告曝光

立院藍白再度封殺1.25兆國防特別預算　民進黨批：替鄭習會鋪路

沈伯洋談不副署：行政VS立法直接對決　解散國會讓人民知道問題在哪

政院堅持不執行財劃法　藍轟卓榮泰成「土皇帝」將提譴責案

