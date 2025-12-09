立院藍白再度封殺1.25兆國防特別預算　民進黨批：替鄭習會鋪路

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／國民黨文傳會提供）



記者杜冠霖／台北報導

藍白今（9日）於立法院程序委員會中再度聯手封殺國防特別預算。對此，民進黨發言人韓瑩痛批，北京要求鄭麗文提供的「三張門票」其中之一，就是阻擋國安法案，雖然鄭麗文嘴上否認，卻透過黨團實際行動替「鄭習會」鋪路。

有媒體報導指出，據北京涉台系統及國民黨內部消息，國民黨2位副主席接連低調赴陸交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場。為求互信，北京提出高度敏感的「三張門票」做為前提，而其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案。國民黨則痛批「門票說」是惡意捏造，堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮。

而在野黨今日於立法院封殺國防特別預算，韓瑩指出，在中國擴張威脅步步進逼之際，藍白卻一再選擇聯手阻擋國防特別預算，讓人不禁懷疑鄭麗文是否真的是為了跟習近平會面，急著把條件逐項完成。藍白以各種藉口惡意杯葛，不讓預算進入一讀，這不是監督，而是照著中國的路線走，阻撓台灣提升防衛能力。

韓瑩質疑，難道對國民黨而言，賣台可以、保台不行嗎？藍白打著監督的旗號，卻持續顛倒是非、誤導社會。從金額規模到交貨機制，都以錯誤訊息混淆視聽，根本是在掩飾自身的政治投誠。

韓瑩呼籲，面對威權擴張，台灣需要的是堅定守護國家安全，而不是在國內呼應中國的在地協力者。