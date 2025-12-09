　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院堅持不執行財劃法　藍轟卓榮泰成「土皇帝」將提譴責案

▲▼ 國民黨團召開「財劃法遭覆議也拒不執行 卓榮泰已成土皇帝！」記者會 。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「財劃法遭覆議也拒不執行 卓榮泰已成土皇帝！」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

立法院日前否決行政院提出的「財政收支劃分法」覆議案，行政院長卓榮泰強調「行政院沒有必須執行的壓力」。國民黨團今（9日）召開記者會，譴責卓榮泰毀憲亂政，莫此為甚，「宛如土皇帝、卓大帥般你奈我何？」同時踐踏行政院長職權、尊嚴，連深綠學者、律師、官員都看不下去；國民黨團將針對卓榮泰提出譴責案，呼籲卓榮泰懸崖勒馬、依法行政。

黨團書記長羅智強表示，卓榮泰拒不執行三讀通過，經總統公布的《財劃法》修正法案，難道現在是毀憲亂政的土皇帝嗎？按照《中華民國憲法增修條文》規定，行政院對立法院通過的法律提出覆議後，一旦被立法院否決，行政院長只有一種選擇叫做「接受」，不然就辭職。而卓榮泰是中華民國有史以來的行政院，第一時間告訴國人「我不執行」，宛如土皇帝、卓大帥般你奈我何？

羅智強指出，卓榮泰一路承襲了「賴皮總統」風格，徹頭徹尾成了賴皮院長，拒不執行新版《財劃法》，此舉不僅踐踏法律，傷害地方自治，損及和影響各地方政府統籌分配款相關財源。陸續提出8次覆議案，遭立院8次否決、打臉的卓榮泰，自己踐踏行政院長尊嚴的人，進一步拒絕執行立院通過法律，連深綠學者都看不下去。國民黨團對卓榮泰院長的作為，提出嚴厲譴責，也會在立法院提出譴責案。

對於卓榮泰說「沒有必須執行的壓力」，首席副書記長林沛祥轟，這不僅輕忽法治，更動搖權力分立基本精神。親綠教授李忠憲說，「這是法治被人治取代的起點」，他甚至提醒，台灣可能走向類似德國二戰前被納粹統治時的「威瑪時刻」，也就是憲政秩序逐漸被侵蝕，最後走向崩壞的危險徵兆。林沛祥引用李忠憲所說，「一個公布的法律拒不執行，這比制定一部惡法更可怕，會讓國家瓦解更快。」

林沛祥進一步指出，同樣拒不執行的法律案，還包括軍人加薪、提高警消所得替代率等，卓榮泰院長拒絕依法編列預算。如果法律可以讓行政院「已讀不回」，執政黨還剩下多少可信度？拒不執行新版《財劃法》，中央繼續集權又集錢，不願財源下放才是真正的原因。行政院把執行法律當作選擇題的態度，這不僅僅是執政的傲慢，更是對憲政制度嚴重挑戰，賴卓體制展現前所未有的強硬，個人意志凌駕《中華民國憲法》，這將是台灣民主發展最危險時刻。

副書記長王鴻薇指出，包括多名親綠學者、律師和前官員也提出質疑，包括親綠律師黃帝穎也認為，「違憲的惡法若經行政院長副署、總統公布後，就是有效法律，不執行會有三大風險。」前行政院政務委員張景森認為行政院長副署，就是「親筆簽名，沒問題」，不能後面又說「有問題，我不幹」。

王鴻薇要問，現在賴卓體制是帝制嗎？只有在君權國家才有皇帝決定法律，但賴卓並不是皇帝，必須服從法治精神。簡言之，卓榮泰拒不執行通過的法律，連親綠、深綠學者、律師和官員都看不下去！他們愛民進黨，但更愛憲政精神、《憲法》制度。王鴻薇要求賴清德總統、卓榮泰院長懸崖勒馬，賴卓體制不是皇帝，你們的權力不是君權神授，是人民用選票所賦予；毀憲亂政作為，適可而止。

葉元之認為，此刻是，中華民國實施總統直選30年來最不民主的時刻，獨裁越來越近。葉元之提醒賴清德、卓榮泰，你們權力來自人民賦予，必須以民為主，不是賴卓說了算。

葉元之也提到，新版《財劃法》是因應縣市政府建設的需求，不讓行政院苛扣地方一般性補助款和計畫性補助款，讓地方政府真正能夠財政自主。如今卓榮泰院長不願意執行，葉元之要問想選新北市長的綠委蘇巧慧，支持新版《財劃法》讓新北市統籌分配款增加嗎？還是支持卓榮泰院長拒不執行新版《財劃法》？如果不敢表態，還要選新北市長嗎？
 

12/07 全台詐欺最新數據

355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

佳德鳳梨酥卡「黑色異物」　衛生局稽查揪2缺失
訓練27歲殺手！幕後首腦也是「閃兵」...和陳零九同日被捕
快訊／火燒知名石頭火鍋！火煙狂竄...35人16車急灌救
快訊／Pocky巧克力棒出包　來台2產品需回收
又開後門？陳玉珍提案鬆綁排黑「讓緩刑犯參選」　綠批在幫蘇清泉
日本青森外海7.6強震　引發「地殼位移」9公分
多家火鍋店上榜　食材驗出違規

