政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朝野僵局商界也擔憂　許舒博：工商團體願當朝野溝通橋樑

▲▼行政院長卓榮泰、中華民國全國商業總會理事長許舒博出席「2025行政院長與商業領袖座談會」。（圖／行政院提供）

▲中華民國全國商業總會理事長許舒博出席「2025行政院長與商業領袖座談會」。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

近來朝野政黨因《財劃法》修法、115年度總預算案等僵持不下，全國商業總會今（9日）舉行「2025行政院長與商業領袖座談會」，卓榮泰率領部會代表出席。商總理事長許舒博說，最近朝野之間的關係弄得不是很好，這也不是企業界樂見，8大工商團體願意擔任中間的橋樑，只要合規合理，願意扮演一定的角色，「所有的理事長一起拜會各個黨團，要求他們做出正確的判斷，這是企業界共同的心聲」。

許舒博說，企業界、尤其商業服務業，在台灣的就業人口超過700萬，也是所有就業人口的6成，佔GDP 60%左右，攸關台灣整個國家的安定。企業界的稅收這幾年還是不斷攀高，今年大概3兆7千億，裡面超徵5280多億，整個工商企業界交的稅是2兆。

許舒博強調，稅收穩定是國家基礎，工商企業界穩定也是國家基礎，工商界所提出的問題不多，只希望穩定、安全的環境，讓所有企業能深耕發展。

許舒博提到，最近朝野之間的關係弄得不是很好，這也不是企業界樂見，希望看到的是朝野之間非常融洽，為了一個正確的方向，也就是國家安全、國家發展跟人民的安定，這是迫切需要的。

許舒博強調，8大工商團體願意擔任中間的橋樑，只要合規合理，願意扮演一定的角色，「所有的理事長一起拜會各個黨團，要求他們做出正確的判斷，這是企業界共同的心聲」。

「我們不希望這個國家是停滯的。」許舒博說，希望將來工商企業界，除了跟政府的溝通外，也希望扮演朝野溝通的橋樑，這是他一再跟工商界的理事長們特別表達的，「我們責無旁貸，有這個責任，因為國家是我們共同的，一起來努力」。
 

更多新聞
朝野僵局商界也擔憂　許舒博：工商團體願當朝野溝通橋樑

朝野僵局商界也擔憂　許舒博：工商團體願當朝野溝通橋樑

卓榮泰曝台灣經濟成長7.37％　喊話立院速審總預算挺產業發展

卓榮泰曝台灣經濟成長7.37％　喊話立院速審總預算挺產業發展

行政院長卓榮泰今（9日）出席「2025行政院長與商業領袖座談會」時表示，過去1年多來，行政團隊「在動盪中平衡，在衝突中進步」，對外有對美關稅談判，對內有天災與行政立法衝突，但政府仍盡力在動盪中取得平衡點、尋求進步。卓指出，今年台灣預估全年經濟成長率將達7.37%，感謝全體國人及國內產業為台灣締造如此亮眼的成績，政府將與所有產業界站在一起，傾聽各位建言，共同尋求解決問題的方式。

喊話立院審查總預算、1.25兆軍購條例　卓榮泰：行政院無所不能談

喊話立院審查總預算、1.25兆軍購條例　卓榮泰：行政院無所不能談

農退儲金、老農津貼久拖未解陳亭妃排審要求行政院立即送案

農退儲金、老農津貼久拖未解陳亭妃排審要求行政院立即送案

政院若副署但不執行法令　張景森：前面說我負責！後面卻說我不幹

政院若副署但不執行法令　張景森：前面說我負責！後面卻說我不幹

政院迎戰藍白財劃法惹議！不副署時機未到　她猜這時才「出大絕」

政院迎戰藍白財劃法惹議！不副署時機未到　她猜這時才「出大絕」

行政院卓榮泰許舒博全國商業總會

