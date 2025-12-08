　
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園文化資產新增「葉五美宗族清明掃墓」…等　三項市定民俗

▲桃園文化資產新增三項市定民俗

▲南崁五福宮五大庄聯合中元普度。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局8日指出，該局召開民俗暨傳統知識與實踐文化資產審議會，決議新增「葉五美宗族清明掃墓」、「南崁五福宮五大庄聯合中元普度」及「東勢建安宮六保輪值開漳聖王聖誕慶典」3項市定民俗，並分別認定社團法人桃園市葉春日公派下協進會、五福宮及財團法人桃園市平鎮區東勢建安宮為保存者。

文化局說明：「葉五美宗族清明掃墓」由葉春日公派下協進會主辦，每年五大房派下子孫自發參與，扶老攜幼高達數千人，更有旅居海外宗親返鄉共襄盛舉，是目前已知臺灣規模最大的單姓宗族清明祭祖活動。協進會近年亦注重性平意識恢復傳統，組織婦女會參與會務並呈現於儀典中。祭祖時採用傳統三獻吉禮，兼具閩、客傳統習俗，呈現北臺灣客家族群生命禮俗特色。

▲桃園文化資產新增三項市定民俗

▲葉五美宗族清明掃墓。（圖／文化局提供）

「南崁五福宮五大庄聯合中元普度」，由五福宮統籌，聯合五大庄（南崁頂庄、南崁下庄、蘆竹厝庄、坑子庄、廟口庄）共35里共同辦理，延續傳統農村多層級輪值祭祀模式，各輪值組織分工明確。歷經都市變遷，仍保留傳統水陸法會科儀、水燈排遊街遶境與燃放水燈賑濟孤魂等儀式，普度用品準備亦延續傳統模式。五福宮並攜手地方熱心人士推動調查出版，使民俗之歷史文化脈絡更為清晰。

「東勢建安宮六保輪值開漳聖王聖誕慶典」由建安宮董事會與東勢六保分工合作，儀式全程以客語進行，保留客家暖壽、三獻禮、客家八音現場奏樂、演早戲等傳統形式。開漳聖王為廣義的閩南漳州族群信仰，此項民俗是臺灣客家籍優占區域中極少數祭祀開漳聖王之祭典，除了反映東勢建安宮六保祭祀圈內之信仰生活特色，更是南桃園極具辨識度之民俗。

文化局表示，今年桃園再添三項市定民俗，不僅見證民間社群世代傳承的能量，更見證桃園多元族群共同形塑的文化風貌。市府也將持續攜手地方團體推動民俗保存與紀錄，使這些承載集體記憶與情感

12/06 全台詐欺最新數據

台北女租車暴衝「撞進停車場」！柵欄、繳費機全毀　監視器畫面曝

