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擴大徧鄉就醫交通補助！花蓮新增3鄉所有孕婦　即日起可申請

▲▼花蓮衛生局表示，自今年起居住在花蓮縣秀林、萬榮和卓溪鄉的所有孕產婦，無論族群背景，都可申請交通補助。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲花蓮衛生局表示，自今年起居住在花蓮縣秀林、萬榮和卓溪鄉的所有孕產婦，無論族群背景，都可申請交通補助。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆兆麟／花蓮報導

為落實健康平權，花蓮縣衛生局爭取原住民就醫交通補助205萬元經費，提供原住民鄉親在轉診、重大傷病、緊急傷病就醫及入住長照機構時，減輕偏鄉原住民就醫交通負擔。

花蓮衛生局表示，自今年起居住在花蓮縣秀林、萬榮和卓溪鄉的所有孕產婦，無論族群背景，都可申請交通補助，婦幼健康照護再升級，讓更多偏鄉孕媽咪能安心產檢、生產。呼籲符合資格者善加運用，請原住民鄉親不要忽略權益，期盼減輕經濟負擔，獲得妥善醫療照護。

▲▼花蓮衛生局表示，自今年起居住在花蓮縣秀林、萬榮和卓溪鄉的所有孕產婦，無論族群背景，都可申請交通補助。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，花蓮縣原住民人口佔全縣29%，為全台之冠。然而，縣內地形狹長，醫療資源與交通多集中於北區，導致部分孕產婦因交通不便而沒有定期產檢，增加生產風險。過去針對孕產婦的交通補助僅限於原住民才能申請，但是從今年開始，居住在花蓮縣秀林、萬榮和卓溪三個山地鄉的所有孕產婦，無論族群背景，都可申請交通補助。這項擴大照顧對象的政策，讓更多偏鄉孕媽咪能安心產檢、生產。提升偏鄉產檢率，有助於及早發現高風險孕婦，降低新生兒死亡率，確保每位新生兒都能健康誕生。

▲▼花蓮衛生局表示，自今年起居住在花蓮縣秀林、萬榮和卓溪鄉的所有孕產婦，無論族群背景，都可申請交通補助。（圖／花蓮衛生局提供，下同）


 朱家祥進一步表示，113年原住民就醫交通補助全縣共服務1,628人次，其中孕產婦產檢及生產交通補助佔996人次，占總補助人次的61%，顯示此項補助對偏鄉孕產婦的重要性。少子化的現代，孩子個個都是寶，每個新生命都代表希望的未來，衛生局提供完善的孕產照護支持，從偏鄉就醫交通費補助，到高危險孕產婦關懷，生產後寶寶也可以加入幼兒專責醫師照顧計畫，讓每位母親都能安心迎接新生命。

▲▼花蓮衛生局表示，自今年起居住在花蓮縣秀林、萬榮和卓溪鄉的所有孕產婦，無論族群背景，都可申請交通補助。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
除了孕產婦產檢與生產外，原住民鄉親若因轉診、重大傷病、緊急就醫，或入住住宿式長照機構，也能申請交通補助。此外，參加成人健檢、長者健檢、癌症篩檢等預防保健檢查後，如果檢查結果異常需進一步轉診，也符合補助資格，確保原住民鄉親獲得完整的健康照護。
 
花蓮縣衛生局貼心提醒申請者就醫交通距離：1.孕產婦產檢與生產：住家距離產檢醫療院所5至40公里以上。2.其他就醫需求：住家距離就診醫院或住宿機構達20公里以上。鄉親可由本人或家屬攜帶戶口名簿或戶籍謄本、就醫繳費收據及相關證明文件，到當地衛生所辦理申請。補助金額依距離區分，申請次數除產檢、生產及入住住宿式機構外，每人每年不得超過10次，每季最多3次。

114年原住民就醫交通補助即日起開放申請，直到經費用完為止，符合條件的鄉親可儘早提出申請。詳細補助條件及申請資訊可洽詢13鄉鎮市衛生所。

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