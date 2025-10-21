　
社會 社會焦點 保障人權

馬太鞍溪堰塞湖下游1公里又有堰塞湖！預計24小時內溢流

▲▼林保署通知馬太鞍溪堰塞湖將於24小時內溢流。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

馬太鞍溪堰塞湖。（資料照／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府21日表示，經確認，林保署觀測在馬太鞍溪堰塞湖下游1公里處，形成一小型堰塞湖(滿水位約60萬噸)，預計24小時內溢流，請機具及所有作業人員離開河川區域，台9線馬太鞍溪橋便道隨時預警性封閉，請用路人提早規劃改道。

公路局表示，今日接獲林保署通知，馬太鞍溪今天新增堰塞湖將於24小時內溢流，為維護用路人安全，已進入防災戒備階段，提醒用路人預作改道路線規劃。

公路局東區養護工程分局建議改道路線如下（替代路線分流行駛）：
(一) 花蓮－台東：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線。
(二) 花蓮－瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。
工務段已派員加強巡查與現場警示布設，並預備隨時啟動封閉措施。

▲▼林保署通知馬太鞍溪堰塞湖將於24小時內溢流。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

公路局呼籲用路人特別留意氣象情資及封閉道路資訊（含替代道路），颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路。

用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需視災情規模而定，用路人提前因應規劃避免受困滯留。

民眾可利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。
 

關鍵字：

馬太鞍溪堰塞湖24小時新增溢流預警性封閉替代路線

