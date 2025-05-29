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花蓮擴大「凍卵補助計畫」對象　新增7大類保障女性生育權

▲▼花蓮擴大「凍卵補助計畫」對象，新增7大類保障女性生育權。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮擴大「凍卵補助計畫」對象，新增7大類保障女性生育權。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為協助因疾病或治療影響生育功能的育齡女性保留生育選擇權，114年起實施之「凍卵補助計畫」再升級，原本僅補助罹癌需接受化療或放療之女性，即日起擴大補助對象，納入多項可能導致卵巢功能受損之疾病條件，讓更多有生育意願的女性，在對抗疾病同時仍保有對未來生育權的希望與選擇。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，本次新增補助適用對象包括：自體免疫疾病（如紅斑性狼瘡）、血液疾病（如海洋性貧血）、慢性疾病（如甲狀腺疾病）、良性卵巢疾病（如巧克力囊腫反覆手術）、遺傳性疾病（如特納氏症候群、易脆X染色體帶因者）及非惡性疾病但需接受骨盆放射線或化學治療者。

▲▼花蓮擴大「凍卵補助計畫」對象，新增7大類保障女性生育權。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

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凍卵技術的進步已為許多女性帶來新的選擇機會，但高額費用令人卻步。

凍卵技術的進步已為許多女性帶來新的選擇機會，然而高額費用常使部分經濟條件不佳的族群卻步。身為小兒科醫師，深知「健康生育」與「早期規劃」對母嬰健康的重要性，期盼「凍卵補助計畫」新增補助適用對象，民眾在疾病治療與生育權益之間有更好的選擇，並透過專業醫師建議安排生育規劃，以掌握生育時機及生育選擇權。

▲▼花蓮擴大「凍卵補助計畫」對象，新增7大類保障女性生育權。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

每位最高補助6萬元，全年度限額30名，依申請順序審核，額滿為止。

 朱家祥指出，花蓮縣政府為經醫師評估因罹癌或治療影響不孕族群，推出114年「凍卵補助計畫」，舉凡本人（或配偶）設籍花蓮縣6個月以上，45歲(含)以下，且經由專科醫師認定個案因罹病須治療而可能影響生育功能者，可至國民健康署許可之人工生殖機構執行醫療性凍卵，每位最高補助6萬元，全年度限額30名，依申請順序審核，額滿為止。

花蓮衛生局希望透過經費補助，幫助在育齡階段之女性保存健康的生殖細胞，保障女性生育選擇權。
 

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