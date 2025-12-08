少林寺正武道武術教練營開訓！　蕭川義免費授課男女老少都能練

▲台灣少林達摩禪武會推出免費健康武術教練培訓營，課程內容包含熱身功、健身功與達摩氣功，歡迎民眾踴躍報名參加。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為延續少林禪武精神、推廣全民健康武術，「台灣少林達摩禪武會」將自8日起開辦「少林寺正武道健康武術儲備教練培訓營」，課程完全免費、不分年齡性別均可參加，此次課程由榮譽理事長蕭川義親自領導，他是嵩山少林寺當代方丈德禪大和尚座下第三十二代入室弟子，返台後致力推動禪武醫法傳承超過三十年。

蕭川義師父早在七十年代便獨自赴嵩山少林寺拜師學藝，向德禪大和尚請益禪、武、醫三法融合的核心精要。在殊勝因緣下獲收為入室弟子，受法號「釋行鷹」。他在寺中研修多年，體悟少林禪拳的剛柔並濟與禪意相生之妙，強調「以拳鍛體、以禪養心、以醫調身」，全方位契合人體與心性的修養。

1993年德禪大和尚圓寂前更留下囑咐：「少林雪庭，禪武醫法，曹洞宗脈，惟汝於台渡傳。」蕭川義深感使命重大，返台後成立「少林寺禪武訓練基地」，推廣達摩禪功、少林武功與氣功等課程，讓禪武法脈在民間延續。

2005年他受南少林寺方丈永國法師邀請前往福建訪問，並簽訂合作推展禪武文化交流，希望讓台灣也能如中國各地武校般，在武術教育上扎根、開枝散葉。此次培訓營規畫三大核心內容：（一）熱身功法：適合各類運動前暖身，降低運動傷害風險。（二）健身功：針對體形較豐滿者，有助達到塑身強體效果。（三）達摩氣功：特別適合年長者或身體虛弱者，用於提升體能與保健養生。

課程採每週一次、90分鐘精緻教學，強調循序漸進與安全訓練，並開放各界免費報名。 課程時間：2025年12月8日起至2026年2月9日（每週一晚上 19:00–20:30）；詳情請查閱台灣少林達摩禪武會網站。