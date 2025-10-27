勞工領袖大學菁英班開訓！　近百名勞工齊聚成大進修

▲「勞工領袖大學菁英班」在成大開訓，近百名勞工領袖齊聚進修，展開新一輪學習旅程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動市長黃偉哲「希望家園」願景，提高勞工職能與競爭力，台南市勞工局與國立成功大學合作開辦的「勞工領袖大學菁英班」，27日正式開訓，近百位勞工領袖走進成功大學校園，再次啟動進修模式，由勞工局長王鑫基、成大推廣教育中心主任辛致煒等人共同勉勵學員持續學習、成為職場影響力的核心。

王鑫基局長表示，「勞工領袖大學」採階梯式制度，從初階、進階、高階一路到菁英班，打造在職勞工的終身學習平台，自開辦以來已培育3815名學員，成為台南勞工教育指標品牌。今年勞工局參加TTQS訓練品質評核，再度奪下金牌，連續15年蟬聯肯定。他強調，這裡不只是教室，更是勞工交流經驗、凝聚彼此力量的重要平台。

辛致煒補充，今年菁英班課程主題與講師全面更新，並調整為高階班結訓後銜接開課，讓學習不中斷。課程內容結合勞工需求與時代變動，包括人際溝通、情緒調適、自我探索與健康管理等面向，邀請音樂治療師劉又瑄、心理師梁婷婷等專業講師授課，協助學員在工作與壓力中找到平衡，提升自我覺察與照護能力。

勞工局表示，城市競爭力來自人才，人才的基礎在於持續學習。未來將持續依據產業趨勢與國際接軌，規劃更多元職業訓練課程，協助勞工發展第二專長與領導力，並把學到的知識帶回工會與企業，讓更多同仁一起成長，共同打造有希望、有溫度的台南。