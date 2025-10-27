　
地方 地方焦點

勞工領袖大學菁英班開訓！　近百名勞工齊聚成大進修

▲「勞工領袖大學菁英班」在成大開訓，近百名勞工領袖齊聚進修，展開新一輪學習旅程。（記者林東良翻攝，下同）

▲「勞工領袖大學菁英班」在成大開訓，近百名勞工領袖齊聚進修，展開新一輪學習旅程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動市長黃偉哲「希望家園」願景，提高勞工職能與競爭力，台南市勞工局與國立成功大學合作開辦的「勞工領袖大學菁英班」，27日正式開訓，近百位勞工領袖走進成功大學校園，再次啟動進修模式，由勞工局長王鑫基、成大推廣教育中心主任辛致煒等人共同勉勵學員持續學習、成為職場影響力的核心。

王鑫基局長表示，「勞工領袖大學」採階梯式制度，從初階、進階、高階一路到菁英班，打造在職勞工的終身學習平台，自開辦以來已培育3815名學員，成為台南勞工教育指標品牌。今年勞工局參加TTQS訓練品質評核，再度奪下金牌，連續15年蟬聯肯定。他強調，這裡不只是教室，更是勞工交流經驗、凝聚彼此力量的重要平台。

▲「勞工領袖大學菁英班」在成大開訓，近百名勞工領袖齊聚進修，展開新一輪學習旅程。（記者林東良翻攝，下同）

辛致煒補充，今年菁英班課程主題與講師全面更新，並調整為高階班結訓後銜接開課，讓學習不中斷。課程內容結合勞工需求與時代變動，包括人際溝通、情緒調適、自我探索與健康管理等面向，邀請音樂治療師劉又瑄、心理師梁婷婷等專業講師授課，協助學員在工作與壓力中找到平衡，提升自我覺察與照護能力。

勞工局表示，城市競爭力來自人才，人才的基礎在於持續學習。未來將持續依據產業趨勢與國際接軌，規劃更多元職業訓練課程，協助勞工發展第二專長與領導力，並把學到的知識帶回工會與企業，讓更多同仁一起成長，共同打造有希望、有溫度的台南。

10/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

民宅信箱「被塞滿往生被」！居民嚇壞報警
藝術家曲德義過世　享壽73歲

廟會放炮整街燒　居民氣炸：沒政府了嗎

豬場廚餘蒸煮紀錄空白！環保局：將一對一監管

台中豬場爆「無照誤診」　豬農幫獸醫佐喊冤

南消結合保育季宣導居家防火意識

屏東男術後滲血口吐鮮血　警火速送醫

重建座談會未被通知　花蓮縣長怒闖會場踢桌

挑戰極限！台南「頑繩」隊勇奪Grimp Taiwan全國第3

深夜開AB車進白河拜廟祈福男被攔查車牌不符恐挨罰8.6萬元

集集半程國際馬拉松開放報名

馬光中醫家庭日1200人響應！嗨抽機票員工爽翻

中華醫大57週年校慶公佈傑出校友9人獲選成華醫之光受表揚

台中購物節首抽+萬聖節活動　西屯產婦喜中馬尼拉機票

遠百成功店高層複合建築實地踏勘南消七大隊強化救災通訊

馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流

是守護生命的堅持！雲林頒發職場安全與健康促進獎

是守護生命的堅持！雲林頒發職場安全與健康促進獎

「職安不是喊口號，是守護一條條性命。」114年度雲林縣職場安全衛生與健康促進頒獎活動，今（17）日上午在斗六三好國際酒店登場，來自各鄉鎮與企業的勞工代表齊聚一堂，現場氣氛溫馨又隆重。縣長張麗善、勞動部職業安全衛生署副署長李文進親自出席頒獎，為辛苦守護職場安全的團隊與個人獻上最高敬意。

台南勞工領袖大學菁英班10／27開課卓越校友遴選同步啟動

台南勞工領袖大學菁英班10／27開課卓越校友遴選同步啟動

「台版絕命毒師」集團首腦逃4年　搬罹癌爸求減刑

「台版絕命毒師」集團首腦逃4年　搬罹癌爸求減刑

減班也不怕！雲嘉南分署推「再充電計畫」陪勞工撐過景氣寒冬

減班也不怕！雲嘉南分署推「再充電計畫」陪勞工撐過景氣寒冬

長榮空服猝逝　她嘆「這就是職場鬼故事！」

長榮空服猝逝　她嘆「這就是職場鬼故事！」

勞工領袖大學菁英班開訓勞工成大進修

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

