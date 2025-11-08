　
地方 地方焦點

麻豆消防結合武術與市集推防災　運動城市帶動在地安全意識

▲麻豆分隊結合東璘運動城市集設攤宣導，吸引民眾停留學習防災知識。（記者林東良翻攝，下同）

▲麻豆分隊結合東璘運動城市集設攤宣導，吸引民眾停留學習防災知識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊麻豆分隊8日與「東璘運動城」共同於無肉市集園遊會進行「運動武術＋消防宣導」活動，將防火、防災觀念帶進社區運動風氣中，讓民眾在享受市集與運動的同時，也能提升自身的防災知識，為在地安全一起努力。

活動由第二大隊大隊長王騰毅率隊，結合麻豆中隊、分隊警消與婦女防火宣導隊，並在運動城館長許銘修支持下，邀集地方仕紳、社區民眾與空手道學子共襄盛舉。原本的閒置倉庫已被活化為全新運動場地，本次活動更於其中融合消防宣導，為冬季來臨前替社區帶來溫暖與安全提醒。

▲麻豆分隊結合東璘運動城市集設攤宣導，吸引民眾停留學習防災知識。（記者林東良翻攝，下同）

宣導內容包含居家住宅火災警報器、用火用電安全、CPR急救、地震防災等重點，冬季將至，現場也特別強調「一氧化碳中毒風險」與「居家用電安全」。許多親子、長輩與運動族群都停下來體驗與學習，民眾在市集玩樂之餘，也把實用的防災技巧帶回家。

市長黃偉哲表示，多元化的防災宣導不僅能提升市民的安全意識，也能促進地方產業與社區互動，他呼籲大家一起守護家園，讓城市安全又充滿活力。

▲麻豆分隊結合東璘運動城市集設攤宣導，吸引民眾停留學習防災知識。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，消防安全不該只停在課堂或講習，而是要走進民眾生活、休閒與日常，才能真正落實「防患未然」。透過在地化活動與民眾互動，能讓防災觀念更深植人心。

▲麻豆分隊結合東璘運動城市集設攤宣導，吸引民眾停留學習防災知識。（記者林東良翻攝，下同）

王騰毅大隊長補充，近年火災多集中於住宅的廚房與臥室，起因以電氣及爐火為多。提醒民眾養成「人離火熄、電不負載」的良好習慣，使用燃氣熱水器務必合法設置、保持通風，以避免一氧化碳中毒風險。

麻豆消防結合武術與市集推防災　運動城市帶動在地安全意識

