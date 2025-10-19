少林寺釋永信被查後　大陸宗教界啟動學法規守戒律教育

▲少林寺方丈釋永信。（圖／CFP）

文／中央社

中國少林寺方丈釋永信7月因涉嫌刑事犯罪被調查後，中國宗教界啟動教育活動，要求學法規、守戒律。

據中國國家宗教事務局官網，宗教界「學法規、守戒律、重修為、樹形象」教育活動啟動會在北京召開。中共中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長陳瑞峰出席會議並講話。

會議表示，宗教界展開「學法規、守戒律、重修為、樹形象」教育活動是堅持中國宗教中國化方向、促進中國宗教健康傳承的要求，對全面貫徹中共中央關於宗教工作的決策部署、推動全面從嚴治教具有重要意義。

會議提出，各全國性宗教團體要認真學習貫徹中共總書記習近平在中共中央政治局第22次集體學習時的講話精神，精心組織、周密安排，激發主人翁意識，切實發揮主體作用，做到全員覆蓋、全員參與。

會議表示，要堅持問題導向，著力解決宗教界存在的教風教德突出問題，匡正教風，治理亂象，樹立中國宗教崇儉戒奢、正信正行的良好形象。

各全國性宗教團體在會上發出「關於崇儉戒奢、正信正行的倡議」。各全國性宗教團體駐會班子成員、監事會領導班子成員，有關重點宗教活動場所、宗教院校負責人參加會議。

中國河南嵩山少林寺7月27日晚正式發布通報，指釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產，嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，目前正在接受多部門聯合調查。

▼河南嵩山少林寺。（圖／CFP）