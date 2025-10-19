　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

少林寺釋永信被查後　大陸宗教界啟動學法規守戒律教育

▲少林寺方丈釋永信。（圖／CFP）

▲少林寺方丈釋永信。（圖／CFP）

文／中央社

中國少林寺方丈釋永信7月因涉嫌刑事犯罪被調查後，中國宗教界啟動教育活動，要求學法規、守戒律。

據中國國家宗教事務局官網，宗教界「學法規、守戒律、重修為、樹形象」教育活動啟動會在北京召開。中共中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長陳瑞峰出席會議並講話。

會議表示，宗教界展開「學法規、守戒律、重修為、樹形象」教育活動是堅持中國宗教中國化方向、促進中國宗教健康傳承的要求，對全面貫徹中共中央關於宗教工作的決策部署、推動全面從嚴治教具有重要意義。

會議提出，各全國性宗教團體要認真學習貫徹中共總書記習近平在中共中央政治局第22次集體學習時的講話精神，精心組織、周密安排，激發主人翁意識，切實發揮主體作用，做到全員覆蓋、全員參與。

會議表示，要堅持問題導向，著力解決宗教界存在的教風教德突出問題，匡正教風，治理亂象，樹立中國宗教崇儉戒奢、正信正行的良好形象。

各全國性宗教團體在會上發出「關於崇儉戒奢、正信正行的倡議」。各全國性宗教團體駐會班子成員、監事會領導班子成員，有關重點宗教活動場所、宗教院校負責人參加會議。

中國河南嵩山少林寺7月27日晚正式發布通報，指釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產，嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，目前正在接受多部門聯合調查。

▼河南嵩山少林寺。（圖／CFP）

▲河南嵩山少林寺。（圖／CFP）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／Lisa火辣戰袍登場！「完美比例太猛」5萬人看傻
直擊／BLACKPINK開演！Jennie「超殺馬尾」現身
快訊／兄弟得分了！許基宏長打追回一分
鄭家純曬和老公合照不藏了！　無奈認撞臉蔣萬安
不斷更新／兄弟連15局無得分史上最慘　桃猿6局1比0領先
「零粉感 = 零分感？」兄弟贊助商今急換廣告詞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

少林寺釋永信被查後　大陸宗教界啟動學法規守戒律教育

北京憂數位人民幣遭挑戰　叫停京東等在港發穩定幣

失蹤2年後突現身！　秦剛樣貌「發福」參加北京活動

中共四中全會在即　北京19至23日禁放氣球孔明燈

快訊／電賀鄭麗文！　習近平：期望兩黨堅持共同政治基礎

陸多家銀行出手了！　長期不動帳戶將被清理

完全本土化！陸首款通用GPU晶片亮相　陸媒：歷史性突破

楊振寧逝世　遺孀翁帆：他交出了一份滿意的答卷

「中國天眼」立功　首次捕獲恆星黑子區射電暴訊號

百貨公司頂級廁所「年花87萬」才能解鎖！　奢華內部曝光

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

少林寺釋永信被查後　大陸宗教界啟動學法規守戒律教育

北京憂數位人民幣遭挑戰　叫停京東等在港發穩定幣

失蹤2年後突現身！　秦剛樣貌「發福」參加北京活動

中共四中全會在即　北京19至23日禁放氣球孔明燈

快訊／電賀鄭麗文！　習近平：期望兩黨堅持共同政治基礎

陸多家銀行出手了！　長期不動帳戶將被清理

完全本土化！陸首款通用GPU晶片亮相　陸媒：歷史性突破

楊振寧逝世　遺孀翁帆：他交出了一份滿意的答卷

「中國天眼」立功　首次捕獲恆星黑子區射電暴訊號

百貨公司頂級廁所「年花87萬」才能解鎖！　奢華內部曝光

法鼓山開山20周年感恩大會　倡導「淨心淨零」共創永續地球

台北「南京龍江」1200坪都更！　步行5分抵捷運站

直擊／BLACKPINK辣翻！Lisa火辣戰袍換了「完美比例太猛」5萬人看傻

台灣大賽連兩戰4萬人滿場　史上首次寫紀錄

直擊／BLACKPINK開演！Jennie被熱怕「超殺馬尾」現身　奶音喊麥萬人嗨爆

不斷更新／兄弟得分了！許基宏長打、威能帝暴投送禮　7局下1比2

鄭家純曬和老公合照不藏了！　無奈認撞臉蔣萬安：被愛情蒙蔽雙眼

裴琳改賣雞蛋糕突喊「不想公開行程」　擺攤被找碴：藝人也是人

女短租4個月！房東天天緊盯客廳監視器　吃飯洗衣都要管

快訊／嘉義大埔青雲瀑布再傳溺水！1人失蹤被尋獲無生命跡象

【愛河英雄】職軍「沒想太多」跳河救人　清口中異物搶回一命

大陸熱門新聞

陸航空「行李架起火」乘客驚恐大喊

超氣！花大錢買「原裝進口」建材　拆箱竟是Made in China

鄭麗文勝選　陸學者：國民黨進入新世代交替

百貨公司廁所「年花87萬」才能解鎖！奢華內部曝光

中共威脅懲罰5家台企　陸委會：提供資訊涉國安法

國民黨主席選舉揭曉　陸官媒：鄭麗文立場符合兩岸發展方向

諾貝爾獎得主楊振寧逝　晚年「82歲娶28歲」

快訊／電賀鄭麗文！　習近平：期望兩黨堅持共同政治基礎

完全本土化！陸首款通用GPU晶片亮相　陸媒：歷史性突破

楊振寧逝世　遺孀翁帆：他交出了一份滿意的答卷

156.47克拉！　陸培育鑽石打破世界紀錄

利用日韓台當掩護！陸官方稱抓到美網攻手法　

聯大第2758號決議「明確否定台灣自決」　

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

更多熱門

相關新聞

釋永信直系女親屬及多親信被帶走

釋永信直系女親屬及多親信被帶走

少林寺原住持釋永信（原名劉應成）涉嫌刑事犯罪、挪用侵佔項目資金寺院資產一案，再迎新進展。據《深圳新聞網》報道，多名與釋永信關係密切的當地人士，已被帶走協助調查。相關部門正在全力偵查釋永信的兩宗刑事案件及多名私生子女。

釋印樂掌少林寺滿月！佛門重回清淨地 近萬元高價香...武僧秀都沒了

釋印樂掌少林寺滿月！佛門重回清淨地 近萬元高價香...武僧秀都沒了

釋永信紀念碑被遮蓋　新住持揮手入方丈室

釋永信紀念碑被遮蓋　新住持揮手入方丈室

少林寺新住持首次低調露面　曾不願評價少林寺

少林寺新住持首次低調露面　曾不願評價少林寺

新住持上任少林寺逐銅臭味 陸網紅揭：掃碼捐款機和收費攤位沒了

新住持上任少林寺逐銅臭味 陸網紅揭：掃碼捐款機和收費攤位沒了

關鍵字：

少林寺釋永信

讀者迴響

熱門新聞

YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

即／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

獨／女行人疑闖紅燈遭撞死！運將下跪道歉

載柯佳嬿參加金鐘「司機其實是坤達」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

絕美藏危機！立霧溪堰塞湖「夢幻藍」原因曝

鄭麗文當選「習近平賀電」來了！　堅持九二共識、推進國家統一

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

阿Ken連2天金鐘槓龜　周杰倫出手了！

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面