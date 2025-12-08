台61線快速道路民眾車輛爆胎　布袋警快速救援

▲民眾車輛快速道路爆胎，布袋警火速到場護平安 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局布袋分局布袋聯合所警員陳煥然、黃于倫日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，表示車輛於快速道路上爆胎，急需警方到場協助。警方迅速到場，發現事故地點位於台61線快速道路快車道北上276.6公里處，一名陳姓男子駕駛自小貨車行經該處時，因不明原因爆胎，被迫緊急停靠路旁，面對高速車流，深感無助，趕緊向警方求援。

考量現場為車速快且車流量大，稍有不慎即可能釀成二次事故，員警立即協助聯繫快速道路特約拖救車，並在場指揮，維護現場安全。拖救業者抵達後，迅速將故障車輛拖往就近輪胎行檢修，順利排除危險，車主對警方的即時處置與專業協助深表感謝。

警方提醒，若行駛高、快速道路時發生爆胎或拋錨時，務必謹記「鬆、穩、警、移、撥」五字訣，鬆開油門、握穩方向盤、開啟警示燈、移至安全處、撥打高速公路1968或110報案專線求助，正確的步驟處置能降低危險、避免事故擴大及防制二次事故。

布袋分局長林明韋呼籲，快速道路車速快、風險高，一旦車輛發生異常，務必先確保自身安全，不要貿然下車或在車道上逗留，若遇緊急狀況，可隨時撥打110專線求助，警方將立即派員到場，全力協助排除危險，守護用路人行的安全。