28小時3死！台1線屏東市區3起奪命車禍　建國路兩案不到1公里

▲屏東市工業路與和生路交通事故。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台一線屏東市區28小時發生3起死亡車禍，其中發生在建國路有兩件，相距不到1公里，而案發當下兩件事故畫面也曝光。轄區的屏東警分局提醒用路人多一分留意，少一分風險。

屏東警分局表示，本月2日中午12時8分，60歲李姓男子駕駛大型車輛行經屏東市和生路一段與工業六路口時，擦撞騎自行車的77歲李姓婦人，造成李婦死亡。

第二起發生在2日晚上21時47分，69歲鄭姓男子騎機車行經在屏東市建國路段（往高屏橋）機慢車道，撞上35歲鄭姓男子駕駛的自小客，當時鄭男臨停慢車道處理車況，後方騎機車的鄭翁閃避不及追撞，經送醫不治。第三件發生在3日下午15時54分，23歲涂姓男子騎乘機車行經屏東市建國路段（西往東方向）時，撞上73歲謝姓婦人騎乘的自行車，謝婦重傷送醫不治，兩件事故相距不到1公里。

屏東警分局針對事故樣態，溫馨提醒用路人注意以下事項，期盼大家多一分留意，少一分風險：

一、 請主動遠離大型車輛，避免死角風險：

大型車輛因車體高大，易產生視線死角，用路人應避免緊鄰大型車行駛，勿併行或貼近轉彎側，並保持安全距離，以免發生碰撞危險。

二、行車前務必完整檢查車輛狀況：

用路人行前應確認車輛各項設備是否正常，包括車門是否確實關閉、煞車系統是否靈敏、燈光與方向燈是否正常，以防上路後臨時故障而發生危險。行車過程中若發現車輛異常，應立即停靠路肩或安全處所處理，切勿任意停放於車道上下車查看，以免遭後車追撞，危及自身及他人安全。

三、落實速度管理，保持安全距離：

請駕駛人務必依速限行駛，拉開跟車距離，增加反應空間，有助於預防追撞情形；尤其在夜間或天候不佳時，更應減速慢行，避免因視距不足而發生事故。



屏東警分局將持續強化交通安全宣導與執法作為，降低事故發生，保障民眾生命安全。