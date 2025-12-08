10次酒駕罰不怕！醉男騎無牌機車載人闖快速道路　這下關定了

▲警方執行酒測勤務。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

一名黃姓男子有10次酒駕記錄，車牌已遭註銷，今年8月間騎乘未懸掛車牌機車後座載著人，上台76線快速道路，國道警方巡邏發現，前往攔查，酒測值0.43明顯超標，依涉公共危險等罪嫌移送偵辦，法官審理，這已經是他第11次觸犯酒駕罪。認定其為累犯且毫無悔意，判處1年徒刑。

根據判決書記載，黃男已有多達10次酒駕前科，光是近年就有3次明確判刑紀錄，分別被南投地院判處7月、9月及11月徒刑。假釋出監後並於2021年7月23日保護管束期滿，沒想到才剛重獲自由不久，又再度管不住自己。

依據判決書，今年8月16日深夜，黃男在住處飲酒，隔天午餐後，竟騎著一輛「未懸掛車牌」的機車，後座還載人，違規騎上快速道路。警方巡邏發現後立即攔查，並對他進行酒測，結果酒測值仍高達每公升0.43毫克，明顯超過法定標準。

案經地院審理，黃男圖在準備程序及審理時均坦承犯行。法官指出，被告明明已有多次酒駕前科，卻絲毫未記取教訓，明知酒精會影響駕駛能力，車牌因酒駕被註銷，仍騎乘無牌機車違規行駛，嚴重漠視其他用路人的安全。

法官審酌、被告前科紀錄及累犯事實，認為黃男於前次刑期執行完畢後5年內再犯，構成累犯，加上其犯行惡性重大，有接受較長時間監禁矯正的必要。雖然被告坦承犯行，但綜合其酒精濃度達0.43毫克、犯罪手段、生活狀況等一切情狀，判處有期徒刑1年。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。