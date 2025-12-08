　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「裝市話」賺6萬！嘉義男租屋處淪詐騙機房　加重詐欺罪起訴

▲嘉義地檢署對涉案10人提起公訴。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義地檢署近日偵查終結，依加重詐欺起訴羅姓男子。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義市一名31歲羅姓男子誤信網友口中的「穩賺兼職」，配合架設市話與IP網路電話交換設備，短短數月領取6萬元報酬，卻不知自己早已成為詐騙集團的「機房中繼站」。檢警循線查獲後發現，詐騙集團正是利用他架設的電話設備，對外假冒電信公司與檢警人員進行詐騙，造成多名被害人損失超過百萬元。嘉義地檢署近日偵結，認定羅男涉犯加重詐欺，依法提起公訴。

檢方調查，羅男今(2024)年3月透過Telegram認識綽號「阿嘉」的不明人士，對方聲稱只要申辦市話、架設設備就能賺取報酬，還將他拉入一個不明通訊群組，交由多名自稱「KingTwo」、「張詩尧」、「小龍」等人進行指示。羅男依指示申辦2支市話裝設在租屋處，並提供個人身分資料與EZway申報資訊，協助詐騙集團從境外寄送IP-PBX網路電話交換器與DMT設備來台。

後來「阿嘉」因債務問題潛逃出境，羅男又依其他上手指示，將原本2條市話移入自己戶籍地址，並再新增1支市話，完成設備與網路線架設後，詐騙集團即透過網路遠端操控設備，設為跨境詐騙中繼機房。

檢方指出，該詐騙機房實際用於對外撥打詐騙電話，曾冒充中華電信與檢警單位行騙，其中一名彭姓被害人遭誆稱涉及刑案，交付20萬元現金及金飾；另名何姓被害人則被騙走市價40萬元黃金及帳戶存款29萬2020元。警方於8月循線持搜索票到羅男戶籍地查獲相關設備與手機，9月再度搜索其住處補強證據。

羅男到案後辯稱，原以為設備是「挖礦機」，只是想賺取被動收入，不知涉及詐騙，但檢方認定其明知可疑仍配合設點，與詐騙集團形成犯意聯絡，依法依加重詐欺罪嫌起訴。

12/06 全台詐欺最新數據

