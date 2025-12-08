牛仔沖沖滾登場！清燙牛肉湯＋羊乳＋芒果啤酒免費試飲　善化啤酒廠吃到爽

▲「牛仔沖沖滾」活動12/14在善化啤酒廠登場，國產牛肉與鮮乳魅力滿點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市農業局今年端出全新升級的「牛仔沖沖滾–2025國產牛肉暨鮮乳行銷活動」，將於12月14日在善化啤酒廠熱鬧登場，活動主軸聚焦「新鮮即戰力」，從現宰配送的國產牛肉、濃醇鮮乳，到擴增納入羊肉、羊乳與多元畜禽產品，規模之大前所未見，預計把善化啤酒廠變成一場超豪華的畜產饗宴。

市長黃偉哲表示，清燙牛肉湯是台南人心中的靈魂美食，更是外地客念念不忘的在地滋味，關鍵就在善化肉品市場的合法屠宰加持，讓牛肉能以最快速度送達店家，帶來熱呼呼、鮮嫩又帶點粉紅的完美口感。秋冬更是喝湯的好時節，一碗下肚從胃暖到心。他也提到，台南是全台酪農重鎮，生乳品質佳，無論是乳品大廠製作的鮮乳，或小農品牌推出的手作乳品，都是許多家庭的日常選擇。

農業局長李芳林說，今年活動陣容超強，名店「阿裕、鴻牛、和味、蠻牛」都將現場供應清燙牛肉湯，「五花馬水餃館」也帶來人氣牛肉餡餅。此外，今年首度結合羊肉、羊乳與其他畜禽展售，一次滿足民眾味蕾。活動現場還可集點換折扣，每消費滿100元集1點，只要加入「臺南牛最讚」LINE官方帳號並集滿2點，就能獲得清燙牛肉湯50元折價券（限量1000份）。

現場活動安排豐富多元，包含兩場次「Moo Moo 輕黏土體驗」，親子一起創作超療癒。為讓民眾更了解牛肉與乳品，特邀知名產地記者陳志東開講，內容包括「品飲6款乳品，認識台灣酪農業」與「牛肉湯最佳部位解析」，把牛肉＆乳品的專業知識變得淺顯易懂。善化啤酒廠也同歡助陣，祭出限量芒果啤酒免費試飲，超吸睛。

攤位區打造「Moo Moo市集」，集合台南優質畜禽產品、青農蔬果與獲得「南得極品」標章的特色農產，買氣預期爆棚。現場滿100元集1點，集滿3點就能參加戳戳樂，把好禮戳回家。

農業局補充，12/6至12/19加入「臺南牛最讚」LINE官方帳號，到25家合作牛肉店家消費滿150元可集1點，集滿3點就有抽獎資格，獎品包括「台北—沖繩機票」、「維悅酒店雙人住宿券」與「AirPods Pro 2」等超大獎。12/8至12/14購買貼有鮮乳標章的鮮乳到「南得極品」粉絲專頁互動還能抽贈品，前100名再送完賽禮。詳細資訊可至活動網頁或各平台查詢。