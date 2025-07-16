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每天都要喝「一款湯」！　台灣男驚罹大腸癌

▲腹痛,肚子痛,胃痛,。（圖／記者李毓康攝）

▲男子因胃食道逆流就診，被建議進一步進行大腸鏡檢查。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾羿翔／綜合報導

台灣大腸癌發生率多年來居亞洲之冠，亦是本地第二大癌症類型與第三高死亡率的癌症，平均每31至37分鐘就新增一名患者。肝膽腸胃科醫師陳炳諴曾分享一則病例，提醒民眾注意日常飲食習慣與大腸癌風險之關聯。

陳炳諴表示，該名60多歲男子因胃食道逆流就診，經問診後被建議進一步進行大腸鏡檢查。起初他僅願意接受糞便潛血檢查，結果呈陽性，進而接受大腸鏡檢查，發現有一顆約2.5公分的息肉。經切片化驗後，確認為早期大腸癌。所幸癌細胞仍局限於黏膜層，經手術處理後病情穩定。

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陳醫師指出，該患者長年習慣每日早餐飲用牛肉湯，屬於紅肉攝取過量的高風險族群。紅肉中含有較高濃度的血紅素鐵與特殊糖分子，在體內代謝過程中容易產生自由基，損害細胞DNA，長期累積可能導致黏膜異常與癌症發生。

根據世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症研究機構（IARC）研究指出，每天攝取50克加工肉品將增加18%罹患大腸癌的風險，而紅肉每日攝取量若超過100克，罹癌風險亦提高約17%。研究也發現，紅肉經高溫烹調會產生如多環胺類、芳香烴類與N-亞硝基化合物等致癌物質，這些成分可能引發發炎反應與DNA損傷。

建議民眾飲食多蔬果、少紅肉（每日紅肉不超過約 100 克），規律運動、維持正常體重、避免菸酒。陳炳諴也籲民眾儘量以白肉（如魚、雞肉）或植物性蛋白取代紅肉與加工肉品，並避免高溫烹調方式，改以清蒸、水煮、燉煮等烹調方式為主。

衛生福利部國健署配合「健康臺灣」政策，自 2025 年 1 月 1 日 起擴大公費癌症篩檢補助範圍：

大腸癌：

●45–74 歲民眾：每兩年一次 FIT 檢查（補助 400 元）

●40–44 歲具家族史者（親屬罹癌者）：納入優先補助群體

無痛大腸鏡篩檢試辦：

●40–49 歲且有直系親屬罹患大腸癌者優先參與

●預計 2025 年第二季啟動醫療機構招募與試辦

其他癌症篩檢擴大：乳癌、子宮頸癌（新增 HPV 檢測）、肺癌等篩檢項目與補助也同步擴大
 

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