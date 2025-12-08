　
大陸 大陸焦點 特派現場

山東「安格斯養牛場」開業兩年不見半頭牛　遭爆盜採礦石牟利

▲山東泗水一間企業遭爆用「養牛場」作掩護盜採砂石。（圖／翻攝新京報）

▲山東泗水一間企業遭爆用「養牛場」作掩護盜採砂石。（圖／翻攝新京報，下同）

記者魏有德／綜合報導

山東泗水一處標榜投資4500萬（人民幣，下同）、可養1500頭母牛的「種牛繁育基地」，營運兩年卻連牛舍都未建成，反倒頻繁出現滿載礦石的大貨車。多名村民質疑，該企業假借養殖名義行盜採之實。據悉，開發商聖泉（山東）生態科技有限公司未取得採礦許可，相關部門也證實其曾因非法開採受處理，引起輿論關注。

▲山東泗水一間企業遭爆用「養牛場」作掩護盜採砂石。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，養殖場位於山東泗水縣安久村南山腳下，項目展示牌顯示，該項目由聖泉（山東）生態科技有限公司（聖泉生態公司）開發建設，項目一期和二期佔地57296.46平方米、資金4500萬元、存欄母牛1500頭。「至今沒建一間牛舍，沒養一頭牛。」當地村民說。

在安久村實地調查發現，聖泉生態公司以「土地整理」為名，在未取得採礦許可的情況下開採高鈣礦石，並以每噸40元出售至鄰近石料廠。依大陸《礦產資源法》規定，未經許可擅自採礦屬違法行為，情節嚴重者需承擔刑責。

▲山東泗水一間企業遭爆用「養牛場」作掩護盜採砂石。（圖／翻攝新京報）

泗水縣自然資源和規劃局與泉林鎮相關負責人證實，該公司並無採礦證，且此前曾因盜採受到處置。該項目於2022年立項，原規劃建置智慧化養殖場，卻長期以「平整場地」為由未見任何養殖設施，現場唯一建築為由簡易板房組成的項目部，並設置地磅。

該項目區域範圍內可見，大量山體已被削挖裸露，二期區域甚至形成深約兩公尺的採掘溝壑，多輛貨車每日分批進場裝載礦石。知情人士稱，該處自去年下半年起長期外運礦石，僅雨季停工數月，每日約二十輛四軸貨車往返，估計運量高達1200噸。

此外，也有多輛重車使用翻牌器隱蔽車牌，以規避超限監測，運出的礦石最終運往臨沂市平邑縣金星石材公司。該公司負責人指出，高鈣原石由泗水運來，碳酸鈣含量均超53.5%，加工後石子按規格每噸售44至70元。

面對質疑，泉林鎮自然資源和規劃所所長卜祥軍稱企業近期「未見外運石頭」，但縣自然資源局分管礦管業務的徐康表示，將安排執法人員加強巡查。其同日也證實，聖泉生態公司確未取得採礦證。

知情人士透露，12月3日當天，相關部門已扣留項目現場一台鏟車，另有多處出現露天採石的項目被要求停工並回填，包括仲家莊與南賀莊等地的工程。

12/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

山東「安格斯養牛場」開業兩年不見半頭牛　遭爆盜採礦石牟利

山東泗水非法採礦砂石養牛場安格斯牛

