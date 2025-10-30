　
大陸 大陸焦點 特派現場

10歲陸男術後「消化系統被無故切除」　母崩潰：靠注射營養液維生

▲。（圖／翻攝自微博）

▲小燁手術前。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

山東菏澤一名12歲男童小燁（化名），原本活潑健康，卻因10歲的一場意外與一次手術，從此改變了一生。這名孩子在校園被同學撞傷肚子後，經醫院檢查竟被診斷出腹腔腫瘤，手術中卻被切除了胰腺、十二指腸、大部分胃與小腸。孩子的母親崩潰表示，如今兒子無法正常進食，只能依靠靜脈注射營養液維生。

據《紅星新聞》報導，事件發生於2023年10月26日。當時小燁在學校大課間與同學玩耍，被撞後感覺腹痛不止，母親岳女士趕緊將他送往成武縣人民醫院。醫師初步判斷為「腹部血塊」，建議住院觀察；進一步做加強CT後卻稱發現「佔位性病變」，需立即進行腹腔鏡手術。

▲▼10歲陸男術後「消化系統被無故切除」。（圖／翻攝自微博）

▲家長認為，小燁的消化系統被無故切除。（圖／翻攝自微博）

根據成武縣衛生健康局後續公布的診療記錄，小燁於中午12時40分被推進手術室。手術過程中情況不斷惡化，先是疑似腫瘤破裂出血，再被判定為「胰臟實性假乳頭狀腫瘤」。手術從微創改為開腹，歷經多名醫師會診與多次家屬簽署同意書，最終進行了胰十二指腸切除與腸段切除等多項高風險手術。整場手術持續14小時，凌晨2點半結束，小燁的消化系統幾乎被完全切除。

岳女士回憶，那一夜是她「一生中最漫長的等待」，「醫生一次又一次跑出來要簽字，說孩子大出血、要開腹、要切除器官，總共簽了4次。」手術後，小燁再也無法進食，只能靠營養液維持生命，長期下來導致膽紅素上升、體重驟降。岳女士心疼表示，「孩子現在不願講話，每天都在病床上過日子，像是在醫院續命。」

▲住院中的。（圖／翻攝自微博）

▲住院中的小燁。（圖／翻攝自微博）

兩年來，家人帶著他輾轉南京、杭州、濟南等地求醫，被告知需多器官移植，但配型極難，就算成功也得終身服用抗排斥藥物。2024年底，第三方司法鑑定機構出具報告，認定涉事醫院在醫療行為中存在過錯，與小燁的損害後果存在因果關係。2025年9月，成武縣衛健局書面回覆指出，醫院存在三項問題——病歷未在24小時內完成、手術同意書不規範、術前會診不充分，已立案調查並將行政處理。

今年7月，醫院曾賠償20萬元人民幣（約新台幣88萬元），但對小燁後續治療費用而言仍是杯水車薪。岳女士說，她希望能查看手術錄影與監視器畫面，「我們只想知道真相，還孩子一個公道。」

報導指出，10月29日，《紅星新聞》致電成武縣人民醫院，院方表示「會在核實記者身份後回覆」，但截至發稿，尚未有進一步回應。

