地方 地方焦點

砂石掩蓋水流動線！花蓮國福橋美崙溪嚴重淤積　市長籲縣府正視

▲▼河道內大量砂石堆積，幾乎掩蓋原本水流動線，且距離河濱運動步道僅數公尺，潛藏極大風險。（圖／花蓮市公司所提供，下同）

▲河道內大量砂石堆積，幾乎掩蓋原本水流動線，且距離河濱運動步道僅數公尺，潛藏極大風險。（圖／花蓮市公司所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

位於花蓮市國福橋下的美崙溪河道因長期累積大量砂石，導致水流受阻，不僅影響排水功能也增加汛期溢淹風險，最近又因馬太鞍堰塞湖溢流造成光復鄉與萬榮鄉嚴重災情，讓美崙溪鄰近的居民心生憂慮，花蓮市公所特地安排會勘，希望能徹底解決美崙溪淤積的問題。

▲▼河道內大量砂石堆積，幾乎掩蓋原本水流動線，且距離河濱運動步道僅數公尺，潛藏極大風險。（圖／花蓮市公司所提供，下同）

花蓮市長魏嘉彥1日下午會同建設課長徐國城、國慶里長林群上等人，邀請花蓮縣政府建設處水利科代理科長謝豐澤以及民政處公共造產科長宋海呈到現場會勘，花蓮縣議員魏嘉賢、市民代表會主席楊哲灃、副主席黃達祥和市民代表蔡翼陽、歐彥志、莊依婕、田珍綺等人也到場表達關切。

▲▼河道內大量砂石堆積，幾乎掩蓋原本水流動線，且距離河濱運動步道僅數公尺，潛藏極大風險。（圖／花蓮市公司所提供，下同）

魏嘉彥表示，光復鄉因為馬太鞍堰塞湖溢流造成嚴重災情，不由讓人也擔心美崙溪的治洪功能。他指出，美崙溪肩負市區防洪與排水的重要功能，但近年來颱風豪雨帶來大量泥砂沖刷，造成溪床抬高、流速減緩，一旦遇上強降雨，恐怕難以及時疏導。由於溪流治理屬縣府權責，亟需花蓮縣政府正視，希望能儘速規劃清淤工程，以保障居民安全。

▲▼河道內大量砂石堆積，幾乎掩蓋原本水流動線，且距離河濱運動步道僅數公尺，潛藏極大風險。（圖／花蓮市公司所提供，下同）

魏嘉賢議員也指出，他早在今年五月即曾反映美崙溪嚴重淤積問題，如今情況依舊。他說，河道內大量砂石堆積，幾乎掩蓋原本水流動線，且距離一旁的河濱運動步道僅數公尺，潛藏極大風險。他強調，河川若未有效疏濬，不僅可能削弱排洪能力，更可能在豪雨或颱風來襲時，威脅周邊居民的生命財產安全，尤其美崙溪上游和花蓮市與吉安鄉有地緣的連帶關係。他表示，縣府若因公共造產有量不夠的問題而無法開標，建議可以用疏濬的方式來解決。

▲▼河道內大量砂石堆積，幾乎掩蓋原本水流動線，且距離河濱運動步道僅數公尺，潛藏極大風險。（圖／花蓮市公司所提供，下同）

楊哲灃也說，日前光復地區發生堰塞湖溢流事件後，許多市民都向他反映，擔心花蓮市一帶若遇到強降雨，是否也會出現積水甚至溢淹問題。這次特別到現場關心美崙溪上游砂石淤積的狀況，就是希望縣府能正視地方的焦慮，好好規劃並推動清淤工程，降低淹水風險，讓居民能在更安心、更安全的生活環境中居住。

魏嘉彥最後強調，美崙溪清淤刻不容緩，市公所將持續與縣府溝通、爭取相關工程，並與地方民意代表共同關注後續進度，盼望透過跨單位合作，早日恢復河道原有的排水與治洪功能，為居民打造更安全無虞的生活環境。
 

11/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

砂石掩蓋水流動線！花蓮國福橋美崙溪嚴重淤積　市長籲縣府正視

砂石掩蓋水流動線國福橋美崙溪淤積正視

