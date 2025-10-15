山東聊城男子酒駕致8死4傷　連撞多輛電動自行車後翻覆冒煙

▲山東聊城酒駕車禍致8死4傷。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

山東聊城昨（14）日晚間22時許發生嚴重車禍事故，一名37歲的杜姓駕駛酒後執意開車上路，疑在精神不清醒的情況下猛烈追撞路上的多輛電動自行車，造成8死4傷的嚴重傷亡。杜姓駕駛經酒測後，血液酒精檢測含量為195.3mg/100mL，酒精含量非常高，全案正進一步調查中。

《澎湃新聞》報導，14日22時46分，聊城市公安茌平分局轄區發生一起酒後駕駛致多人傷亡案件。經查，杜某超（男，37歲）酒後駕駛小型汽車，沿轄區新政路由西向東行駛，與多輛電動自行車發生碰撞，造成1人死亡，7人送醫救治無效死亡，4人住院治療（生命體徵平穩）。

事件發生後，由於現場過於混亂，大陸微博也在狀況不明的情況下，封鎖現場畫面的流出。透過少部分流出的現場畫面可以發現，一排電動自行車倒在路邊，有路過民眾協助救治倒地不起的傷員，一輛黑色轎車底盤朝天翻覆，還冒出陣陣白煙，附近道路地面上全是破碎零件，現場一片狼籍。

據了解，肇事者杜姓駕駛的血液酒精含量達195.3mg/100mL，遠超大陸法規限制的80mg/100mL酒駕標準，而且是其2.4倍之多，警方已排除肇事者毒駕嫌疑，全案朝酒駕肇事致死持續偵辦中。