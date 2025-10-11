中獎千萬！外遇男「斗內美女主播4日同遊」…還嗆妻要跟她生娃

▲苑太太已向法院提出離婚。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

山東德州一名男子日前中獎千萬（人民幣，下同）後，不僅隱瞞妻子轉移財產，還豪擲上百萬元打賞女主播（直播主），甚至帶著女主播一同出遊4日，被妻子逮個正著。男子不但毫無悔意，還對妻子嗆聲「還要跟女主播生小孩！」該起事件已鬧上法院，也在網路上掀起熱議。

綜合陸媒報導，該男子購買彩券的習慣已有20年，2024年12月17日中得1017萬元後，中獎僅3天，他便提取現金710萬元，並交給妻子苑太太一張號稱存有300萬元退休金的銀行卡。然而事後查明，該卡實際餘額為零，疑似刻意欺瞞。

隨後，男子沉迷線上直播，頻頻在多個平台為女主播打賞，累計金額超過120萬元，甚至常徹夜不歸。妻子發現他以「外出辦事」為由與一名女主播相約旅遊4日，最終在車站親眼撞見兩人親密同行，讓婚姻信任徹底破裂。

▲苑太太親自拍到兩人出遊回來。（圖／翻攝自微博）

對此，涉事女主播承認曾收過打賞，但否認存在不正當關係，強調「我雖然離婚單身，但不會和這種年紀的男人交往，他可以當我叔叔了」，並稱打賞只是「工作收入的一部分」，可以配合苑太太將打賞錢退還。

苑太太表示，丈夫被質問後僅回應「錢我花了，等開庭再說」，拒絕面談並聲稱「沒錢了」。隨後，她以惡意揮霍夫妻共同財產為由正式提起離婚，並申請法院查封丈夫名下帳戶。

律師指出，依法夫妻在婚姻存續期間的中獎金屬於共同財產，若一方擅自轉移、隱匿或揮霍，另一方可主張分割或追償，若金額巨大且存在欺詐行為，甚至可能涉及刑事責任。目前，案件仍在進一步審理中。