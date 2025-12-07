少女吃甜點送命！　驚揭父親婚外情「小三狠心毒殺」

▲古茲曼多年前接受採訪的畫面。（圖／翻攝Youtube＠Autos Rodando）



記者吳美依／綜合報導

哥倫比亞2名女學生食用巧克力覆盆子甜點後中毒身亡，凶手竟是知名女企業家古茲曼（Zulma Guzman Castro），只因她與其中一名死者父親的婚外情破裂，竟狠心下手「報復」。

《鏡報》、《世界報》報導，今年4月3日傍晚7時許，3名女孩放學後，前往14歲伊內絲（Inés de Bedout）位於首都波哥大（Bogotá）的家中玩耍，她們收到一份巧克力覆盆子甜點，未料食用後均嚴重不適。緊急送醫後，伊內絲與其中一名女同學不幸喪命，唯一倖存的女孩及伊內絲哥哥中毒住院，雖然存活但留下永久後遺症。

法醫鑑定發現，她們的死因為「鉈中毒」，而且這種無色無味的重金屬，是被人為添加到甜點中，裁定此案為謀殺。

當局調查後發現，古茲曼在犯案前5天購買毒藥，將鉈注入甜點後，透過快遞送達。事實上，這名女企業家與伊內絲的父親胡安（Juan de Bedout）發生婚外情，疑似因感情糾紛引發報復殺機。胡安妻子2年前也在類似情況下死亡，如今被懷疑可能也與鉈中毒有關，已經重啟調查。

古茲曼是共享汽車公司Car-B創辦人，擁有安地斯大學（Los Andes）經濟學位，曾在美國與德國深造。她已於案件發生不久後的4月13日離開哥倫比亞，輾轉前往阿根廷、巴西、西班牙和英國。

不過，古茲曼發布聲明堅稱清白，「我發現自己陷入極嚴重的處境，被指控寄送毒藥殺害2名女孩」，她自稱離國是為了攻讀新聞碩士學位，「認識我的人都知道我沒有逃跑」。

不過，哥倫比亞檢方表示，他們掌握了大量證據，足以指控古茲曼犯下加重謀殺罪，已請求國際刑警組織 （Interpol）發出國際逮捕令，將在196個成員國內協助追捕。