小王揪人妻開房還向2友炫耀　正牌尪崩潰反擊

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小芸（化名）與阿榮（化名）發生婚外情，去年6月還相約一起去飯店開房間，事後阿榮向2名朋友炫耀此事，他經其中1人告知才知道被戴綠帽，憤而決定對2人提告求償50萬元。橋頭地院簡易庭法官日前審理之後，裁定小芸和阿榮應連帶賠償人夫20萬元。

▲阿榮偷吃人妻，竟然還向友人炫耀。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，小芸去年4月在婚姻關係存續期間與阿榮發展出男女交往關係，同年6月還相約一起入住桃園某飯店，並發生性行為，因為阿榮事後向2名友人炫耀此事，經其中1人告知，他才知道小芸外遇的事情，憤而決定對小芸、阿榮提告求償50萬元。

阿榮經過法院合法通知未到庭，也沒有提出書狀答辯。小芸則辯稱，丈夫所說的都不是事實。

但橋頭簡易庭法官表示，在人夫與阿榮的對話紀錄中，人夫曾表明「你是所謂的外遇對象，我太太外遇的對象」、「你明明知道她是有婦之夫，為什麼你還要跟她單獨出門，為什麼你還要跟她有肌膚之親」，阿榮當下選擇道歉；由此可見，人夫明確指責阿榮介入家庭、與小芸發生性行為，阿榮不僅沒有否認，還表示願意負責、道歉，顯然人夫的主張並非無稽。

法官接著指出，人夫與阿榮對話時，小芸也在場，接著人夫與小芸對話，再次討論到阿榮的事情，小芸都沒有反駁；此外，在其他對話紀錄中，人夫曾多次指責小芸外遇，兩人發生爭吵，但在相關對話過程，小芸都沒有否認外遇。

2名友人也到庭作證，他們均表明曾在2024年間聽聞阿榮與小芸交往的事情。其中1人還提到，他知道去年6月阿榮和小芸相約入住飯店的事情，當時因為擔心阿榮遇上仙人跳，所以有持續傳送訊息保持聯繫。

法官認為，綜合上述事證，應可認定阿榮與小芸曾有男女交往關係，且至少發生過1次性行為，的確侵害到人夫的權益，最終判2人應連帶賠償人夫20萬元較為適當，全案仍可上訴。