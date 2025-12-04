小三激戰人夫200次　吃醋「傳訊正宮炫耀」倒賠40萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）在婚姻關係存續期間外遇在酒店工作的女子小美（化名），兩人交往將近2年，期間發生1、200次性行為，小美甚至主動傳訊息向她炫耀，讓她無法接受，憤而決定提告求償60萬元。桃園地院法官日前審理之後，判小美應賠償人妻40萬元較為適當。

▲小美與人夫阿強交往，竟因為吃醋，自己主動向正宮說出婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小美明知阿強已婚，仍自2022年年底開始與阿強發展出不正當男女交往關係，兩人交往將近2年，期間經常同住過夜、發生數百餘次性行為，小美甚至因為吃醋阿強照顧家庭，竟在去年7、8月間主動傳訊息向她「炫耀」，最終導致她的婚姻破滅，因而決定對小美提告求償60萬元。

對於人妻的控訴，小美經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

阿強則到庭具結證稱，他和小美是在酒店認識的，第一天便表明自己已婚，兩人交往1到2年，期間發生性行為大約1、200次，直到小美主動找上妻子，妻子才知道他有外遇。

桃園地院法官認為，小美對於人妻的主張沒有提出言詞辯論爭執，依法視同自認，她的行為顯然已經踰矩，而且嚴重破壞阿強與妻子的婚姻生活，侵害到人妻的配偶關係身分法益，情節重大，最終判她應賠償人妻40萬元較為適當，全案仍可上訴。