川普：任何「把毒品運進美國」的國家　將成美軍攻擊目標

▲川普再度針對非法毒品議題祭出強硬警告。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度針對非法毒品議題祭出強硬警告。他2日在白宮內閣會議上表示，只要有國家把非法毒品販運進美國，都可能成為美軍攻擊的目標。

根據《路透社》報導，川普在談及來自哥倫比亞的古柯鹼問題時強調，「任何這麼做、把毒品賣進我們國家的國家，都可能遭到攻擊」，語氣相當直接，並同時指出，「我聽說哥倫比亞正在製造古柯鹼，擁有生產工廠，然後把古柯鹼賣給我們。」

這番言論迅速引發哥倫比亞方面的回應。哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）在X平台反擊稱，哥國「每40分鐘就摧毀一座製毒實驗室，而且不需要發射飛彈」，暗示川普的指控並不公平。

他也警告，「不要威脅我們的主權，否則你會喚醒美洲豹（the Jaguar）。攻擊我們的主權，就是宣戰。」

川普近月來已對加勒比海與太平洋周邊的涉嫌販毒船隻發動多次飛彈打擊，造成數十人死亡，美軍也在加勒比海區域增兵。

川普與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之間的緊張關係持續升溫；華府指控馬杜洛在非法毒品供應鏈中扮演關鍵角色，但馬杜洛否認相關說法。

川普此次再度強調，美方可能針對「任何」把毒品送入美國的國家採取地面攻擊，而不僅限於委內瑞拉。