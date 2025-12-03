　
社會焦點

台中男出軌女同事「約吃早餐變性愛」！正宮聽她坦白崩潰了

渣男,戀人,接吻,約會,男女,戀愛,偷吃,出軌（圖／取自免費圖庫pexels）

▲台中一名已婚男子出軌女同事，女同事最終良心不安向正宮坦白。。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名男子阿雄（化名）與妻子結婚多年，婚後育有一名子女，怎料他竟在外隱瞞感情狀況，與同事小莉（化名）發生關係，小莉發現後良心不安、向正宮坦白，全案因此曝光。台中地院經過審理，判小莉須賠正宮30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿雄與妻子婚後育有一名子女，2人感情相當融洽。怎料2025年6月間，妻子突然收到小莉的傳訊，雙方約見面以後，小莉便坦白出軌，且因為受到良心譴責，所以才會說出口，氣得阿雄的妻子一狀告上法院，求償60萬元。

對此，小莉則辯稱，她與阿雄原先並不熟識，不過因為工作與孩子就學的問題，2人逐漸熟絡起來，加上當時心理狀況不佳、家庭與工作壓力大，因此將阿雄當成聊天對象。

後來小莉驚覺阿雄已婚，阿雄卻用話術拐騙交往，更是以約吃早餐、聊天為藉口，將小莉騙上車、要求發生性行為。首次關係發生以後，阿雄便三番兩次邀約她發生性行為，她因為害怕對方有把柄，不得已之下只能屢次赴約。

小莉指稱，後來因為受到良心譴責，感到極度不安，加上自己疑似並非首位受騙者，所以才會主動坦承過錯、提供手上的證據。雖然有侵害配偶權，但因沒有積蓄，加上學貸尚未償還、配偶已經罹癌，希望能夠酌減精神撫慰金。

台中地院法官經過審理，衡量雙方的社會地位、經濟等情況，認定精神撫慰金以30萬元為適當，最終判小莉須賠30萬元，全案仍可上訴。

12/01 全台詐欺最新數據

519 2 4575 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

多名台大生收到「肺結核」接觸通知！衛生局證實
男子阿布達比遭拘捕「還沒回台」！　外交部說明
快訊／全日空1航班「發動機故障」　緊急折返

