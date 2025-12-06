　
社會焦點

學長聯手變態網友！KTV下藥性侵學弟還拍片　噁男3度迷姦還綑綁

▲▼煩惱,懊惱,難過。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲李姓男子半年內下藥性侵多男。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄李姓男子犯下多起下藥性侵男子案件，並有拍下性侵過程的變態癖好。其中黃姓男學生得知李男想侵犯他學弟，竟幫李男將學弟約出來唱歌喝酒，騙學弟喝下不明藥物昏迷後，李、黃兩人輪流性侵學弟並拍成影片。全案經高雄地院審理，法官依李、黃犯二人以上共同以藥劑及對被害人為照相、錄影而強制性交罪，各處8年徒刑。可上訴。

判決指出，黃姓男學生在網路上結識李男後，得知李男想對他的學弟下手，竟在2023年9月19日凌晨1時許，替他約學弟到KTV同歡喝酒，接著3人前往新興區某飯店房間內休息，兩人誆稱李男帶了解酒藥，騙學弟服下不明藥劑後失去意識，李、黃趁機輪流性侵學弟，李還拍下兩人的性侵過程。

李男在本案隔年再度犯罪，於2024年1月28日清晨4、5點，在某一酒局場合認識另名男子，隨後7點多時兩人前往桃園某商務旅店，李男將不明藥劑偷偷摻入水中，男子喝水後便失去意識，同樣遭李男以假陽具等方式性侵，並拍攝性侵過程。

李事後被兩名被害人告上法院，全案審理時，李、黃坦承犯行，律師辯稱黃男當時也是涉世未深的學生，也有和學弟和解的意願，因學弟不願意才無法和解，希望能依刑法第59條情堪憫恕替黃男減刑。

不過法官認為，李、黃對被害人傷害鉅大，在犯罪手段和情節上沒有引人同情之處，依李、黃犯二人以上共同以藥劑及對被害人為照相、錄影而強制性交罪，各處8年徒刑；另李男又犯以藥劑及對被害人為照相、錄影犯強制性交罪處7年8月徒刑。可上訴。

事實上，李男除了這兩案，2023年間，明知一名男子是直男，為逞慾也和他的劉姓朋友合謀，由劉男在11月25日下午約男子１到KTV包廂唱歌，劉男藉故遲到讓兩人獨處，李男則趁男子上廁所之際，在他的酒內下藥，等他失去意識，將他載到摩鐵房間內綑綁性侵，並拍下性交影像。該案上訴到最高法院，李男被處7年6月徒刑定讞。因李男涉多案，等所犯數罪全部確定後，再由檢方向法院聲請裁定應執行刑。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

高雄某位Threads網友@yyyy.eyelash晚上騎車出門，意外發現馬路上有隻「鴨霸」在遊蕩。由於擔心牠會孤拎拎一隻會出事，於是決定強制把鴨子「請」回家作客，奉上乾淨的水與現切水果招待，甚至還借出浴室讓牠可以放鬆洗個澡。

