立委提淡江大橋先辦「地方鄉親體驗」活動　陳世凱：一定滿足需求

立委洪孟楷要求淡江大橋先辦地方鄉親體驗活動。

記者李姿慧／台北報導

明年5月通車的「淡江大橋」路跑活動名額迅速搶光，新北市長侯友宜不滿路跑時間分配沒與地方協商，怒嗆中央「蠻橫」；公路局則攤出雙方協商紀錄反駁。立委今日要求通車前規劃讓地方鄉親優先體驗活動，交通部長陳世凱表示，會研議，本來也在規劃中，「這次一定會滿足地方需求」。

立委洪孟楷表示，淡江大橋明年5月通車，交通部出資三分之一，內政部出三分之一，新北市也負擔三分之一，通車應該是好事，但最近一周中央和地方隔空交鋒，地方鄉親覺得沒有參與到，路跑方案一出爐就已規劃好，地方覺得沒有參與，距離通車還有半年時間，應有更精細規劃，讓更多人參與，讓地方有光榮感。

洪孟楷指出，八里淡水地區民眾很期待淡江大橋通車，看了十幾年的工程終於完成，是否能規劃讓地方鄉親可以提前體驗淡江大橋，路跑和自行車活動都沒有預留名額給地方，考量安全和容量，路跑有沒有可能加開名額或規劃地方鄉親體驗活動。

交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會。

針對地方認為路跑活動沒有跟地方協調，交通部長陳世凱表示，都是誤解，如果有想法可以溝通，溝通不了才有情緒，新北市府沒有提出要做哪些活動是公路局做不好，交通部也因為新北市開始提出想法趕快來討論，公路局設定活動有很多地方社團和團體都有參與，包括路跑裁判是由淡水體育會推薦，健行活動開幕大遊行也有地方社團參加，地方慢跑活動參與舉辦也是其中一個活動。

陳世凱強調，淡江大橋通車總共有三周可以辦活動，可滿足所有民眾上橋的需求，路跑活動容量限量7千人，是安全的數字，再增加會有安全疑慮，不僅是承載的問題，還有發生意外或需要救災時，還要考量救護車輛上淡江大橋的空間。

陳世凱指出，淡江大橋通車前用兩周時間舉辦許多活動分流，讓大家都有機會參加，地方民眾有一天或一段時間可以上橋體驗拍照，本來就在規劃裡面，會來研議，這次一定會來滿足地方需求。