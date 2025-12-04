　
地方 地方焦點

屏東發布禁廚餘養豬令　95座養豬場一年內轉型

▲屏縣全面禁用廚餘養豬。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏縣全面禁用廚餘養豬。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

行政院今（4）日正式拍板定案116年起全面禁止廚餘養豬，屏東縣政府宣佈，禁用家戶廚餘、事業廚餘養豬，但同意動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料養豬，並將培訓養豬場專業特約獸醫師，做好養豬場防疫及通報工作。

▲屏縣全面禁用廚餘養豬。（圖／屏東縣政府提供）

行政院公佈禁止廚餘養豬及輔導轉型落日方案後，縣府下午召開記者會說明，由副縣長黃國榮率環保局長顏幸苑、農業處長鄭永裕、動物防疫所所長李永文等共同主持，讓豬農及民眾明確了解縣府守護產業的決心及相關措施。

副縣長黃國榮並轉達周春米縣長對產業的重視，非洲豬瘟對產業、民生均造成衝擊，為避免廚餘飼養成為非洲豬瘟疫情的破口，周縣長連日來邀集縣府團隊審慎研議評估，在兼顧防疫、農民權益、產業轉型、降低環境衝擊與民眾食安的多方考量下，做出禁用廚餘養豬決定，希望全民一起配合。

黃國榮也特別感謝豬農的配合，屏東縣是養豬大縣，養豬場全國最多、養豬頭數全國第二多，亦是全國黑豬產業重要基地，縣府會持續請中央研議後續協助黑豬產業轉型配套。

黃國榮指出，全縣原有98場養豬場使用廚餘養豬，在台中傳出非洲豬瘟疫情後陸續有豬農退場，目前全縣還有95場約14萬餘頭豬隻，縣府採取措施為：
1.禁用家戶廚餘及事業廚餘養豬
2.同意動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料養豬
3.配合中央政策給予1年轉型，轉型最後期限為115年12月31日止。
4.培訓養豬場專業特約獸醫師，做好養豬場防疫及通報工作。

農業處及動防所進一步說明，自10月22日台中傳出非洲豬瘟後，縣府針對全縣1285場養豬場全面展開稽查，迄今已經稽查5輪，抽檢3000多頭次豬隻均呈陰性。

環保局則統計，在疫情前屏東縣每日餵養豬隻的廚餘量為240公噸，多數來自高雄、台南、花東等外縣市，屏東縣內產生的廚餘量僅約40公噸，縣府已自11月10日起禁止外縣市廚餘進入。而縣內廚餘經瀝水後約30公噸，目前縣內既有的處理設施為廚餘堆肥場，環保局估算每日可送往堆肥場5公噸，剩餘25公噸以焚化方式處理。

為避免造成焚化爐負擔，縣府決議，除持續禁收外縣市廚餘外，家戶廚餘及事業廚餘僅能透過清潔隊、乙級清運業者，運送至焚化廠、堆肥場或生質能廠去化。黃副縣長也呼籲家戶民眾務必將家中廚餘瀝乾後再交由清潔隊清運。

同時，縣府也將加強稽查，落實禁用廚餘養豬，畜牧場未取得再利用檢核收受廚餘(或動物性廢渣)、事業廚餘未委託合法再利用機構、清運者未符合廚餘清運資格載運廚餘、疫情期間未將廚餘載運至所在地環保機關指定地點等違規情形，將依廢棄物清理法裁處，可處新臺幣300萬元以下罰鍰，若是任意棄置廚餘，一經查獲移送法辦，最重可處一年以上五年以下有期徒刑，請業者及民眾勿存僥倖，共同做好防疫。

12/02 全台詐欺最新數據

屏東廚餘禁令養豬產業非洲豬瘟防疫措施

