國際焦點

川普下令：境內移民「庇護申請」全面暫停　華府槍擊犯4月剛獲庇護

▲▼川普。（圖／路透）

▲美國當局宣布暫停接收所有境內移民的庇護申請。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

川普政府對移民再出重拳！美國一名阿富汗籍移民26日在華府附近槍擊2名國民兵，造成1死1重傷。美國公民及移民服務局（USCIS）28日宣布全面凍結境內所有庇護申請案件的審核作業。此前USCIS已下令無限期暫停所有阿富汗人的庇護申請，並徹查所有持綠卡的移民。

根據《紐約時報》報導，29歲阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）26日下午在白宮附近開槍襲擊2名執勤的國民兵，導致1死1重傷，震驚全美，也讓本就加強打壓移民的川普政府，迅速祭出多項措施。

美國公民及移民服務局28日宣布，暫停審核所有美國境內移民提交的庇護申請。這項臨時禁令將影響「主動申請庇護者」，也就是在抵達美國的1年內向USCIS庇護官員提出庇護申請保護的移民。

據3名知情人士透露，拉坎瓦爾早在今年4月就已獲得庇護身分，但不確定他是否是主動申請庇護。

美國公民及移民服務局局長埃德洛（Joseph Edlow）28日晚間發表聲明強調，「USCIS已暫停所有庇護決定，直到我們能確保每位外國人都經過最嚴格的審查與篩檢，美國人民的安全永遠是第一優先。」

川普政府今年已實施大規模移民管制措施，華府槍擊案更加速了這些嚴厲政策的推進。美國當局已宣布多項限制令，包括全面重審19個「高關注國家」民眾的綠卡發放資格、暫停所有阿富汗移民的申請案件，以及重新檢視拜登執政期間批准的庇護申請。

埃德洛27日在社群媒體上宣布將重新審查綠卡申請時寫道，「保護這個國家和美國人民仍是首要任務，美國人民不會承擔前任政府魯莽安置政策的代價。美國的安全沒有談判空間。」

美國境內庇護申請系統長期面臨案件積壓問題。隨著近年邊境越境人數激增，USCIS不堪重負，境內庇護申請案件持續攀升。根據國土安全部督察長2024年7月發布的報告，截至2023財政年度結束，USCIS積壓超過100萬件庇護案件待審。其中，超過78.6萬件主動庇護申請已等候裁決超過180天。

根據美國國土安全部（DHS）資料，拉坎瓦爾在2021年透過拜登（Joe Biden）政府推動的「歡迎盟友行動」（Operation Allies Welcome）計畫入境美國。該計畫旨在安置於阿富汗戰爭期間協助美軍、在塔利班（Taliban）奪權後面臨報復風險的阿富汗人。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）指出，拉坎瓦爾是「未經完整審查」就入境的阿富汗人士之一。中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）也證實，他曾在阿富汗與美國情報部門及特種部隊合作，駐守於塔利班發源地坎達哈（Kandahar）。

 
11/27 全台詐欺最新數據

移民庇護申請華府槍擊川普政策北美要聞

