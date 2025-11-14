瑞士傳將達成協議！　川普猛課39%關稅「可望降至15%」

▲瑞士經濟部長帕默林（Guy Parmelin）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國與瑞士13日在華府談判後，雙方有望達成貿易協議，大幅調降川普政府先前課徵的39%對等關稅。在這場會談之前，一名瑞士消息人士透露，該國希望本周或下周達成協議，把關稅降至15%，但這仍需要川普簽字。

《路透社》報導，瑞士經濟部長帕默林（Guy Parmelin）在與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會談後向媒體表示，「我們進行了非常好的對話，幾乎釐清了所有問題。」雖然他拒絕透露談判細節，但強調「一切最終明朗化」之後，雙方繼續溝通。一名瑞士消息人士透露，會後雙方實際上已經達成協議。

一名美國高官也證實這場會談「非常正面」，若川普接受提議條件，關稅有望調降。該官員指出，瑞士提出削減與消除對美貿易順差的計畫，而華府預期瑞士大幅調降對美產品的關稅及非關稅壁壘。此外，羅氏（Roche）等瑞士藥廠宣布在美國投資，也正在產生正面影響。

根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）數據，瑞士去年對美貿易順差高達383億美元，川普政府宣布39%對等關稅之後，美國業者又大量提前進口瑞士商品，進一步推升順差規模，導致今年前7個月的順差金額又攀升至557億美元。

瑞士經濟研究院（KOF Economic Institute）主任格斯巴赫（Hans Gersbach）指出，先前的39%稅率威脅國內7500至1.5萬個全職工作機會，若降至15%不僅能夠化解此威脅，也為該國的機械、精密儀器、製錶及食物產業獲得最大程度的緩解，2026年經濟成長率更可望從預估的0.9%攀升至突破1%。