地方 地方焦點

雲林縣府新任美女副縣長到位　陳璧君：虛心學習全力以赴

▲陳璧君今日正式升任雲林縣副縣長履新。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲陳璧君今日正式升任雲林縣副縣長履新。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府原任文化觀光處處長的陳璧君，今（2）日正式升任雲林縣副縣長履新。縣府表示，此次人事異動係因應地方制度法修正後的組織需求，並考量其長期參與縣政運作與政策執行經驗。陳璧君過去7年深度參與文化與觀光相關施政，未來將轉換角色，協助統籌縣府各局處事務，持續推動縣政運作。

縣長張麗善指出，陳璧君擔任文化觀光處處長期間，推動多項文化與觀光政策，包含大型活動、國際交流與地方品牌經營，逐步累積成果，讓雲林在全國能見度上有所提升。縣府指出，近年觀光人次與相關活動表現，反映政策執行的延續性，陳璧君此次升任副縣長，將擴大參與縣政整體規劃。

新任副縣長陳璧君表示，返鄉服務雲林並投入縣府團隊7年，是一段重要歷程。她指出，從民間進入公部門，過程中學習到公共政策運作與跨局處協調的實務經驗，這些經驗將成為未來角色轉換的重要基礎。

陳璧君指出，升任副縣長後將共同統籌縣府23個局處，延續既有政策成果，並協助各項施政計畫持續推進。她表示，未來工作將更重視橫向整合與行政效率，確保政策能夠穩定落實，將結合縣府團隊力量，進行更全面的縣政規劃，持續回應地方需求。能在縣府團隊任期最後一年以不同職務參與縣政，她表示將珍惜這份責任，虛心學習並全力以赴。

縣府補充說明，立法院於2025年11月三讀通過「地方制度法」修正案，明定自2026年元旦起，縣市政府得設置副縣市長2人、副秘書長1人。縣長張麗善經通盤考量後，任命陳璧君出任副縣長，並於2日正式履新。陳璧君副縣長辦公室設於縣府第二辦公室5樓。

 

 

