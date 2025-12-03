　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：預期經濟成長率創15年來新高　今明兩年通膨將趨緩

▲▼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（3日）召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時提到台灣經濟狀況，賴清德表示，主計總處公布的最新經濟預測，今年的經濟成長率GDP預測上修到百分之7.37，是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國，歐盟平均值，也贏過中國，創近15年來新高。國內通膨率的預測，今年下調到百分之1.67，明年續降到百分之1.61，依照主計總處的最新推估，今明兩年的國內通膨將趨於緩和。

對於國內經濟狀況，賴清德指出，台灣的物價能趨於平穩，經濟持續地成長，這都是全民共同努力的成果；然而，「我們知道執政黨的使命，就是要把亮眼的數字，轉換成人民有感的日常生活」。

施政部分，賴清德表示，在「經濟果實，為全民共享」的原則下，上週四，行政院拍板通過「所得稅及貨物稅惠民措施」，明年的所得稅全面減輕，預計近700萬戶受惠；同時，我們進行貨物稅調整，讓日常的生活開支可以再調降。

賴清德指出，要拜託所有的黨公職，協助執政團隊宣傳，把全民努力的經濟成績，與政府的減稅惠民措施，傳達給更多的民眾知道。面對未來國內外的許多挑戰，執政團隊將秉持謹慎態度，持續壯大台灣，讓國人得以繼續共享經濟果實。

另外，賴清德也提到，今天是「國際身心障礙者日」，身心障礙者的權益，一直是民進黨的重要關切對象。為了強化對所有族群的支持，今年10月立法院通過的韌性特別預算，還規劃了「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」的經費，政府將透過多元方式，持續提升對各個族群的照顧。謝謝大家的努力。
 

12/01 全台詐欺最新數據

總統賴清德2日表示，前總統馬英九開口閉口都說8年執政有兩岸和平紅利，但他當了總統看資料，「都沒看到所謂紅利」。此言論一出引起熱議。對此，媒體人樊啓明批評，所以包括「ECFA、兩岸大三通、簽訂台商投資保障協議、海峽存在中線、兩岸有官方溝通管道、外交維持22個邦交國、參與WHA、護照享有免簽國家激增」，這些在賴總統眼中可能都是「跪舔紅利」，那拜託別再繼續跟著跪了。

