地方 地方焦點

謝國樑再赴碇內督導污染清理　追加補助「濾芯更換費用」

▲謝國樑再赴碇內督導污染清理 加碼補助「濾芯更換費用」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑再赴碇內督導污染清理，新增「濾芯更換」補助減輕民眾負擔。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（3日）晚間再次前往碇內前進指揮所，會同自來水公司總經理李丁來、環境部簡任技正簡良達及市府相關單位勘查污染整治進度，並宣布因應自來水污染事件，市府補助項目將新增「濾芯更換費用」，以減輕受影響市民的生活負擔。

環保局長馬仲豪指出，環保局於源遠路周邊查獲「正方倉儲」未妥善處理逕流水，排放白色泡沫污水，已依《水污染防治法》裁罰60萬元。簡良達也補充，環境部於12月1日協查時另發現「盛星動力」（客運保修廠）未申請排放許可便逕行排放廢水，已依法告發。

▲謝國樑再赴碇內督導污染清理 加碼補助「濾芯更換費用」。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑表示，上述違規排放雖屬重大環境問題，但初步研判其排放量與污染特性並非造成11月27日事件的主因。市府與司法機關已持續追查其他可能來源，相關資料均移交地檢署調查，以釐清案情。

工務處長簡翊哲報告，截至晚間已完成約13車次、共65立方公尺土方清運，整體清淤進度約五成，夜間仍持續作業；此外，為加速清除水面油污，晚間已調派吸泥車抽離油水，協助恢復河道水質。

▲謝國樑再赴碇內督導污染清理。（圖／記者郭世賢翻攝）

自來水公司總經理李丁來說明，台水已在污染區布設沙包隔離並以抽泥車移除污染積水，後續將強化水質監測，持續進行上下游採樣。若檢測數據確認無虞，將啟動「復抽」程序，同步增設低濃度有機碳偵測儀並派員24小時巡查，確保供水安全。他表示，目前採樣結果「還算不錯」，若未見異常，可望恢復基隆河及八堵抽水站取水。

謝國樑指出，市府已啟動約1.9億元災害準備金，補助範圍涵蓋新山淨水廠供水區約7萬餘戶。原訂補助內容包括：購買包裝水費用補貼、身體不適之醫療費用補助，以及年底前完成的水塔清洗費用。考量民眾需求，今日再新增「更換濾芯費用補助」。

謝國樑說明，民眾因本次事件更換濾芯，須拍攝淨水器安裝環境及更換前後的照片（示意圖亦可），並檢附收據或發票正本，每戶可申請1,000元補助，以一次為限，受理期間自11月27日至12月31日止。另提醒，攜帶式簡易濾水壺不在補助範圍。

▲謝國樑再赴碇內督導污染清理。（圖／記者郭世賢翻攝）

相關新聞

害基隆、汐止15萬戶喝汙水　疑似源頭曝光

害基隆、汐止15萬戶喝汙水　疑似源頭曝光

基隆河八堵抽水站原水引發基隆、汐止逾15萬戶自來水油汙污染，事件持續延燒。經多日追查，水公司與市府等單位昨（2日）晚間在碇內源遠路102巷一處溝渠發現疑似污染源頭。基隆市府今（3日）在碇內成立前進指揮所，啟動污染清除及跨區聯合應變作業。目前基隆河內可見的疑似污染物呈油狀、乳化白化外觀，仍未完全消散。

基暖暖、仁愛高地恐停水　明啟動應變

基暖暖、仁愛高地恐停水　明啟動應變

基隆自來水油污3大補償　新山淨水廠供水戶全面納入

基隆自來水油污3大補償　新山淨水廠供水戶全面納入

謝國樑啟動災準金、組督導小組　提升供水安全

謝國樑啟動災準金、組督導小組　提升供水安全

基隆自來水連日傳異味！謝國樑緊急開會

基隆自來水連日傳異味！謝國樑緊急開會

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

