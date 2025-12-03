謝國樑再赴碇內督導污染清理　追加補助「濾芯更換費用」

▲謝國樑再赴碇內督導污染清理，新增「濾芯更換」補助減輕民眾負擔。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（3日）晚間再次前往碇內前進指揮所，會同自來水公司總經理李丁來、環境部簡任技正簡良達及市府相關單位勘查污染整治進度，並宣布因應自來水污染事件，市府補助項目將新增「濾芯更換費用」，以減輕受影響市民的生活負擔。

環保局長馬仲豪指出，環保局於源遠路周邊查獲「正方倉儲」未妥善處理逕流水，排放白色泡沫污水，已依《水污染防治法》裁罰60萬元。簡良達也補充，環境部於12月1日協查時另發現「盛星動力」（客運保修廠）未申請排放許可便逕行排放廢水，已依法告發。

謝國樑表示，上述違規排放雖屬重大環境問題，但初步研判其排放量與污染特性並非造成11月27日事件的主因。市府與司法機關已持續追查其他可能來源，相關資料均移交地檢署調查，以釐清案情。

工務處長簡翊哲報告，截至晚間已完成約13車次、共65立方公尺土方清運，整體清淤進度約五成，夜間仍持續作業；此外，為加速清除水面油污，晚間已調派吸泥車抽離油水，協助恢復河道水質。

自來水公司總經理李丁來說明，台水已在污染區布設沙包隔離並以抽泥車移除污染積水，後續將強化水質監測，持續進行上下游採樣。若檢測數據確認無虞，將啟動「復抽」程序，同步增設低濃度有機碳偵測儀並派員24小時巡查，確保供水安全。他表示，目前採樣結果「還算不錯」，若未見異常，可望恢復基隆河及八堵抽水站取水。

謝國樑指出，市府已啟動約1.9億元災害準備金，補助範圍涵蓋新山淨水廠供水區約7萬餘戶。原訂補助內容包括：購買包裝水費用補貼、身體不適之醫療費用補助，以及年底前完成的水塔清洗費用。考量民眾需求，今日再新增「更換濾芯費用補助」。

謝國樑說明，民眾因本次事件更換濾芯，須拍攝淨水器安裝環境及更換前後的照片（示意圖亦可），並檢附收據或發票正本，每戶可申請1,000元補助，以一次為限，受理期間自11月27日至12月31日止。另提醒，攜帶式簡易濾水壺不在補助範圍。