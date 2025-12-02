基隆暖暖、仁愛區高地3天後恐停水　謝國樑明啟動前進指揮所應變

▲基隆供水拉警報！暖暖、仁愛區高地恐停水，市府明設前進指揮所全力應變。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（2日）晚間前往碇內地區實地勘查疑似污染源，隨後與立委林沛祥及台灣自來水公司共同召開記者會，說明最新水情與供水風險。由於台水於11月27日污染事件發生後停止抽取基隆河原水，改以西勢水庫單獨供應，導致暖暖區及仁愛區部分高地約3萬5,000戶恐在約3天後面臨停水。為降低大規模停水風險，台水將啟動污染清除作業，市府也將自明（3日）上午進駐碇內成立前進指揮所，全力投入應變。

自來水公司表示，西勢水庫屬小型攔河堰水庫，蓄水量僅約35萬噸，以目前的原水量推估，最多只能再支撐約3天民生用水。若污染無法及時排除、基隆河取水無法恢復，暖暖區及仁愛區南榮新村等高地用戶將需進行預防性停水。

自來水第一區處處長張子中說明，目前在基隆河觀察到的疑似污染物（呈油狀、白化乳化外觀）仍持續存在，尚未消散。雖然相關單位已沿線清查與採樣，但污染源頭與排放方式仍未完全釐清。由於污染尚未改善，基隆河取水暫無法恢復。

謝國樑指出，面對升高的供水壓力，市府已將此事件視為重大災難，並啟動五項緊急措施：一、成立前進指揮所：3日上午10時於碇內福安宮前成立，統籌污染清除、水情調度及供水應變。二、跨縣市及中央協助：基隆河主管機關為經濟部水利署，市府已請求中央投入支援，新北市也將派出2位局長協助追查上游污染源。

三、專家投入：環境部長彭啟明同意派遣專家協助清理與檢測，並建請水利署專家同步介入。四、污染清除作業：台水已委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠疑似污染物，預計在1天半內完成清除與水質檢測，若檢測合格即可恢復取水，減輕西勢水庫的供水壓力。五、司法調查：案件已由基隆地檢署指揮偵辦，警察局將全力配合後續調查。

張子中補充，由於供水管線調度複雜，台水會盡力透過區域調度爭取供水時間，但難度極高；若污染無法迅速改善，建議受影響區域居民提前儲水備用。

林沛祥表示，此次事件需中央（環境部、經濟部、水利署及第十河川分署）、地方政府與台水共同協作，盡速找出污染源並排除，以避免大規模停水衝擊市民生活。