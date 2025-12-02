　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆暖暖、仁愛區高地3天後恐停水　謝國樑明啟動前進指揮所應變

▲基隆暖暖、仁愛高地3天後恐停水。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆供水拉警報！暖暖、仁愛區高地恐停水，市府明設前進指揮所全力應變。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（2日）晚間前往碇內地區實地勘查疑似污染源，隨後與立委林沛祥及台灣自來水公司共同召開記者會，說明最新水情與供水風險。由於台水於11月27日污染事件發生後停止抽取基隆河原水，改以西勢水庫單獨供應，導致暖暖區及仁愛區部分高地約3萬5,000戶恐在約3天後面臨停水。為降低大規模停水風險，台水將啟動污染清除作業，市府也將自明（3日）上午進駐碇內成立前進指揮所，全力投入應變。

自來水公司表示，西勢水庫屬小型攔河堰水庫，蓄水量僅約35萬噸，以目前的原水量推估，最多只能再支撐約3天民生用水。若污染無法及時排除、基隆河取水無法恢復，暖暖區及仁愛區南榮新村等高地用戶將需進行預防性停水。

自來水第一區處處長張子中說明，目前在基隆河觀察到的疑似污染物（呈油狀、白化乳化外觀）仍持續存在，尚未消散。雖然相關單位已沿線清查與採樣，但污染源頭與排放方式仍未完全釐清。由於污染尚未改善，基隆河取水暫無法恢復。

謝國樑指出，面對升高的供水壓力，市府已將此事件視為重大災難，並啟動五項緊急措施：一、成立前進指揮所：3日上午10時於碇內福安宮前成立，統籌污染清除、水情調度及供水應變。二、跨縣市及中央協助：基隆河主管機關為經濟部水利署，市府已請求中央投入支援，新北市也將派出2位局長協助追查上游污染源。

三、專家投入：環境部長彭啟明同意派遣專家協助清理與檢測，並建請水利署專家同步介入。四、污染清除作業：台水已委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠疑似污染物，預計在1天半內完成清除與水質檢測，若檢測合格即可恢復取水，減輕西勢水庫的供水壓力。五、司法調查：案件已由基隆地檢署指揮偵辦，警察局將全力配合後續調查。

張子中補充，由於供水管線調度複雜，台水會盡力透過區域調度爭取供水時間，但難度極高；若污染無法迅速改善，建議受影響區域居民提前儲水備用。

林沛祥表示，此次事件需中央（環境部、經濟部、水利署及第十河川分署）、地方政府與台水共同協作，盡速找出污染源並排除，以避免大規模停水衝擊市民生活。

【更多新聞】

►基隆自來水油污3大補償啟動　謝國樑：新山淨水廠供水戶全面納入

►夜遊成悲劇！22歲男台2線過彎失控撞護欄亡　19歲女腿傷送醫

►基隆水質出包！林沛祥督促台水加速改善　跨區啟動長期治水方案

►台水挨罰50萬！謝國樑啟動災準金、組督導小組　提升供水安全

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！
賴清德：在野黨走另條路　中共認定愛國者治台！把台灣人變中國人
快訊／砍斷天道盟大哥腳筋！2嫌均被羈押禁見
快訊／全聯「鯛魚排」廠商發出聲明　送交第3方檢測結果出爐
波音737客機離奇失蹤13年...找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆暖暖、仁愛區高地3天後恐停水　謝國樑明啟動前進指揮所應變

環保蟑螂南投亂倒廢土！短短2周達1.3萬立方米土方　起訴15嫌

善用嗅覺引導！五股動物之家志工訓練師　助收容犬重拾安全感

強化海空監偵！海巡北部分署無人機訓練場啟用　首期班隊今開訓

新北第15屆金志獎表揚　侯友宜：感謝志工溫暖守護城市

新北推「行動自然人憑證」免費辦　每日前10名送紓壓鑰匙圈

台灣的溫暖！百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

台南地檢署啟動通譯教育訓練　助外籍施用毒品者獲得正確戒癮資源

張麗善出席國土計畫審議會　重申打破農地階級化、落實農民權益

日台商務促進會拜會台南市府　黃偉哲盼深化農業、教育與文化交流

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

基隆暖暖、仁愛區高地3天後恐停水　謝國樑明啟動前進指揮所應變

環保蟑螂南投亂倒廢土！短短2周達1.3萬立方米土方　起訴15嫌

善用嗅覺引導！五股動物之家志工訓練師　助收容犬重拾安全感

強化海空監偵！海巡北部分署無人機訓練場啟用　首期班隊今開訓

新北第15屆金志獎表揚　侯友宜：感謝志工溫暖守護城市

新北推「行動自然人憑證」免費辦　每日前10名送紓壓鑰匙圈

台灣的溫暖！百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

台南地檢署啟動通譯教育訓練　助外籍施用毒品者獲得正確戒癮資源

張麗善出席國土計畫審議會　重申打破農地階級化、落實農民權益

日台商務促進會拜會台南市府　黃偉哲盼深化農業、教育與文化交流

山本由伸名錶收藏驚人　戴千萬AP超問錶賞NBA球賽

賴清德操作武統台灣　就是個假議題

教召納入無人機訓練　賴清德：以實力達到真和平

柳俊烈現身《1988》10周年特輯！　「尷尬分手惠利」參加原因曝

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！　占地2萬坪

嗆「給中共執政」遭廢居留！中配錢麗火速辦離職　華碩：依規處理

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

賴清德轟沒看到馬英九聲稱的兩岸紅利　酸中國經濟成長率都作假帳

基隆暖暖、仁愛區高地3天後恐停水　謝國樑明啟動前進指揮所應變

「清潔員送電鍋也算貪汙？」　最高檢籲回歸比例原則…促檢討修法

【224天後現身】名模羈押完身形大變　被問養寵物錢從哪來秒閃人

地方熱門新聞

台中市砸6.1億蓋「森林運動中心」啟用

台中也中鏢！藥檢超標鯛魚排「賣到剩12片」

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹感謝企業溫暖偏鄉學童

烏樹林暫置場火勢持續悶燒黃偉哲增設行動醫院守護居民健康

台中百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

嘉義37社區齊聚　展現福利新成果

首屆長庚植牙論壇　聚焦All-on-X全口速定植牙

再生醫療法明年上路！南市5合法院所可申請細胞治療

「鹽琉開趴」年終壓軸　12/13新園海港登場

張麗善重申打破農地階級化、落實農民權益

嘉義東西區雙引擎推動城市百年願景

台南地檢署啟動通譯教育訓練助外籍施用毒品者獲得正確戒癮資源

新北推「行動自然人憑證」免費辦　前10名送紓壓鑰匙圈

更多熱門

相關新聞

基隆自來水油污3大補償　新山淨水廠供水戶全面納入

基隆自來水油污3大補償　新山淨水廠供水戶全面納入

基隆市自來水油污事件持續延燒，市長謝國樑今（2日）晚間再度向市民說明市府持續推動各項處理進度，並公布動用災害預備金後的補助細項與受災範圍，強調市府已全面動員，全力協助市民度過難關。本次受影響達71,175戶，補助項目包括購買包裝水、醫療費用與水塔清洗補貼，相關申請可憑發票、收據與診斷書提出，市府也承諾持續滾動檢討，配合司法追查污染源。

汐止自來水油污染　新北市府補助買水、就醫、洗水塔

汐止自來水油污染　新北市府補助買水、就醫、洗水塔

即／基隆2樓民宅起火　獨居男獲救送醫

即／基隆2樓民宅起火　獨居男獲救送醫

全台7縣市今大停水！高雄最長53小時　有8供水站

全台7縣市今大停水！高雄最長53小時　有8供水站

林沛祥督促台水加速改善　跨區啟動長期治水方案

林沛祥督促台水加速改善　跨區啟動長期治水方案

關鍵字：

基隆市暖暖區仁愛區高地自來水停水謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

AV女神被拍「九份0偽裝逛街」

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面