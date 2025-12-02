快訊／基隆2樓民宅竄白煙起火　行動不便獨居男獲救送醫

▲基隆2樓民宅冒白煙起火，獨居60多歲男及時獲救送醫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／基隆報導
基隆市安樂區安一路今（2日）中午12時3分發生民宅火警，現場為2層樓民宅，頂樓另有加蓋，2樓住處冒出白煙，嚇壞鄰居。消防局獲報後立即出動17車32人前往搶救，抵達時2樓已出現明火，警消人員隨即破門佈線灌，救援過程中成功救出屋內行動不便60多歲獨居男子，男子口鼻帶有炭粒但意識清楚，預防性送往基隆長庚醫院治療。火勢於12時33分撲滅，至於詳細起火原因仍待調查釐清。
