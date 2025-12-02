基隆自來水油污3大補償啟動　謝國樑：新山淨水廠供水戶全面納入

▲謝國樑說明油污補助細節，新山供水範圍71,175戶可申請補貼。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市自來水油污事件持續延燒，市長謝國樑今（2日）晚間再度對外說明市府持續推動各項處理進度，宣布新山淨水廠供水戶全面納入補助範圍，共計影響達71,175戶。市府已啟動災害預備金，推出購買包裝水、醫療費用與水塔清洗等三大補助，民眾可憑發票、收據及相關診斷書提出申請。謝國樑強調，市府已全面動員，並將持續滾動檢討、全力協助市民度過難關。

謝國樑指出，目前啟動的第1階段補助作業共涵蓋3項，包括購買包裝水費用補貼、因水污染造成身體不適之醫療費用補助，以及今年底前完成之水塔清洗費補貼。他提醒，如果民眾於事件期間因使用受污染自來水而出現不適並就醫，可檢附收據與診斷書申請補助，診斷書須清楚載明症狀與本次事件具關聯性。

工務處長簡翊哲表示，本次水污染事件的受災範圍係依新山給水場所供應區域，並經台灣自來水公司及經濟部核定後確認，共計受影響71,175戶。受災地區分布於中正、暖暖區以外的五個行政區，其中以安樂區及七堵區受影響最為嚴重。

財政處長謝妙蓮補充，民眾於11月27日至12月1日期間，因日常需求購買的包裝水、瓶裝水、桶裝水或杯水，不論於實體店面或網路平台購買，皆可憑實體或電子發票、收據，依實際支出金額提出補助申請。

民政處長呂謦煒說明，受災居民自即日起至12月31日前委託業者完成的水塔清洗費用，也可檢具發票與收據向各里長辦公室或區公所提出申請，由市府協助辦理減免或補貼。

謝國樑強調，此事件仍屬「進行中」，市府將持續蒐集各界意見、滾動檢討相關措施，提供更全面的協助。他並感謝基隆地檢署成立專案小組，市府將全力配合司法調查，盡速揪出污染元凶，還給市民乾淨、安全的用水環境。