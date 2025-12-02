　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆自來水油污3大補償啟動　謝國樑：新山淨水廠供水戶全面納入

▲謝國樑啟動災準金、組督導小組 全面提升供水安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑說明油污補助細節，新山供水範圍71,175戶可申請補貼。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市自來水油污事件持續延燒，市長謝國樑今（2日）晚間再度對外說明市府持續推動各項處理進度，宣布新山淨水廠供水戶全面納入補助範圍，共計影響達71,175戶。市府已啟動災害預備金，推出購買包裝水、醫療費用與水塔清洗等三大補助，民眾可憑發票、收據及相關診斷書提出申請。謝國樑強調，市府已全面動員，並將持續滾動檢討、全力協助市民度過難關。

謝國樑指出，目前啟動的第1階段補助作業共涵蓋3項，包括購買包裝水費用補貼、因水污染造成身體不適之醫療費用補助，以及今年底前完成之水塔清洗費補貼。他提醒，如果民眾於事件期間因使用受污染自來水而出現不適並就醫，可檢附收據與診斷書申請補助，診斷書須清楚載明症狀與本次事件具關聯性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工務處長簡翊哲表示，本次水污染事件的受災範圍係依新山給水場所供應區域，並經台灣自來水公司及經濟部核定後確認，共計受影響71,175戶。受災地區分布於中正、暖暖區以外的五個行政區，其中以安樂區及七堵區受影響最為嚴重。

▲基隆自來水油污3大補償啟動。（圖／記者郭世賢翻攝）

財政處長謝妙蓮補充，民眾於11月27日至12月1日期間，因日常需求購買的包裝水、瓶裝水、桶裝水或杯水，不論於實體店面或網路平台購買，皆可憑實體或電子發票、收據，依實際支出金額提出補助申請。

民政處長呂謦煒說明，受災居民自即日起至12月31日前委託業者完成的水塔清洗費用，也可檢具發票與收據向各里長辦公室或區公所提出申請，由市府協助辦理減免或補貼。

謝國樑強調，此事件仍屬「進行中」，市府將持續蒐集各界意見、滾動檢討相關措施，提供更全面的協助。他並感謝基隆地檢署成立專案小組，市府將全力配合司法調查，盡速揪出污染元凶，還給市民乾淨、安全的用水環境。

【更多新聞】

►夜遊成悲劇！22歲男台2線過彎失控撞護欄亡　19歲女腿傷送醫

►基隆水質出包！林沛祥督促台水加速改善　跨區啟動長期治水方案

►台水挨罰50萬！謝國樑啟動災準金、組督導小組　提升供水安全

►修水管跌落溪谷！雙溪平林農場員工失聯整夜　警消今上午尋獲送醫

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張宥鈞離開職棒一年　新身分曝光：12強冠軍電影要角
PAZZO董座撂人痛毆運將！他「連滾帶爬」逃命畫面曝光
邱澤寵愛妻許瑋甯！　「席開43桌」夢幻婚禮費用曝光
快訊／PAZZO董座毆打運將道歉了　曝對方「一句話」引爆衝突

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆自來水油污3大補償啟動　謝國樑：新山淨水廠供水戶全面納入

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

台大醫院虎尾院區第2期醫療大樓動土　實現「健康台灣」願景

LINE Pay與iPASS MONEY終止合作　桃捷12/3起調整電子支付功能

週刊指黃國昌小姨子違法經營安親班　北市：查到就罰

不是豬油！專家警告「這種油」吃多會肥胖、脂肪肝：台人常吃

一票明星國中「建北錄取率曝光」　律師揭血淚史：代價非常大

亞洲技能競賽奪銅！逢甲林宸毅力抗日韓強敵　為台灣留下獎牌

明起變天「3地防較大雨勢」　入夜最冷下探15度

買機票見「升等商務艙」比較省　他驚呆！一票撿過大讚：爽爆

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

基隆自來水油污3大補償啟動　謝國樑：新山淨水廠供水戶全面納入

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

台大醫院虎尾院區第2期醫療大樓動土　實現「健康台灣」願景

LINE Pay與iPASS MONEY終止合作　桃捷12/3起調整電子支付功能

週刊指黃國昌小姨子違法經營安親班　北市：查到就罰

不是豬油！專家警告「這種油」吃多會肥胖、脂肪肝：台人常吃

一票明星國中「建北錄取率曝光」　律師揭血淚史：代價非常大

亞洲技能競賽奪銅！逢甲林宸毅力抗日韓強敵　為台灣留下獎牌

明起變天「3地防較大雨勢」　入夜最冷下探15度

買機票見「升等商務艙」比較省　他驚呆！一票撿過大讚：爽爆

BDI創兩年新高、海岬型船年漲110%　估聖誕節前開始季節性下修

基隆自來水油污3大補償啟動　謝國樑：新山淨水廠供水戶全面納入

「八里三珍」變身Q版花燈！區長點亮聖誕光園…邀市民浪漫遊　

屏東音樂劇被讚：很台、很好哭　「融合陣頭+嗩吶」豪華卡司曝光！

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

「日本美女」蹲下身...貓咪鑽裙底照爆紅　真實身分震驚1億人！

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

中國稱台灣沒有外交部長　外交部反擊：中國無從抹煞台灣主權獨立事實

PAZZO董座廖承豪撂人痛毆運將！他「連滾帶爬」逃跑畫面曝光

台南地檢署啟動通譯教育訓練　助外籍施用毒品者獲得正確戒癮資源

【這算車禍嗎】機車婦逆向竄出下秒遭撞「緩慢倒地」

生活熱門新聞

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

探12℃！　下波冷空氣時間曝

LINE吃掉200G！他「刪1群組」瞬間當機嚇慘

高國豪3兄弟互毆片流出　妻曝：當天不是聚會

蘇澳煙波30車泡水　業者PO文掀論戰

在台北工作「薪水多少才夠？」　網吐真心話

今晚變天！　「雨最大」地區曝

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！神用法公開

教召結果「跟別人不一樣」他嚇傻！後指部：可能是首批

林倪安被挖出「穿露屁蛋熱褲」騎車照爆紅

更多熱門

相關新聞

汐止自來水油污染　新北市府補助買水、就醫、洗水塔

汐止自來水油污染　新北市府補助買水、就醫、洗水塔

基隆河遭油污染，導致基隆、新北汐止自來水出現汽油味。新北市今天表示，將與基隆同步，動用災害準備金補助市民買水、洗水塔、就醫等，提醒居民保存相關收據與證明。

即／基隆2樓民宅起火　獨居男獲救送醫

即／基隆2樓民宅起火　獨居男獲救送醫

全台7縣市今大停水！高雄最長53小時　有8供水站

全台7縣市今大停水！高雄最長53小時　有8供水站

林沛祥督促台水加速改善　跨區啟動長期治水方案

林沛祥督促台水加速改善　跨區啟動長期治水方案

謝國樑啟動災準金、組督導小組　提升供水安全

謝國樑啟動災準金、組督導小組　提升供水安全

關鍵字：

基隆市台水災害預備金謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面